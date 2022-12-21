《午市前瞻》專家料恒指午後窄幅上落 新東方在綫存在一個風險！

恒生指數半日收報19112，升17點或0.09%，主板成交386.22億元。恒生中國企業指數報6480，升7點或0.12%。恒生科技指數報4007，升11點或0.28%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報310.8元，升1.4元或0.45%，成交26.68億元；阿里巴巴-SW收報84.6元，升0.55元或0.65%，成交14.2億元；美團收報173.6元，跌1.9元或1.08%，成交8.71億元。申洲國際(02313)升6.77%，收報81.25元，成交4.89億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(新東方在綫網頁截圖)

市場觀望美國最新通脹數據



恒指今日高開96點，報19190，早段走勢未見大幅波動。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近日市場並無特別利好的消息，港股難有較大升幅，市場亦觀望本周美國公布的11月PCE數據，投資態度趨向審慎，港股短期料窄幅上落。



他預期，今日午後恒指進一步向上推升的機會較低，預期會在19000至19400上落。



溫鋼城：新東方在綫可候40元買入



個股方面，新東方在綫(01797)升勢持續，今日曾升逾半成，高見50.65元，再創上市新高。由5月12日低位2.84元開始計算，新東方在綫至今累計漲逾16倍。



消息面方面，新東方在綫的「東方甄選自營產品」抖音帳號粉絲數量突破100萬，成為東方甄選旗下第四個百萬級粉絲帳號。有券商認為，東方甄選帳號矩陣擴張、自營品發展及主播孵化將為新東方在綫帶來多重機遇，並預計2023財年GMV將達90億人民幣。



溫鋼城表示，新東方在綫股價除受到其產品的利好數據刺激外，中央鼓勵文化教育的政策出台都有利教育股，公司股價升勢壯大。他續指，市場預期新東方在綫盈利預測有2倍，2024年亦將有50%盈利增長，反映市場對公司前景較樂觀，令股價持續強勢。



溫鋼城提到，新東方在綫仍處上升趨勢，技術走勢仍強，惟股價已接近嚴重超買，建議投資者待回至40元附近買入，目標52元，以35元作止蝕。他補充，本業為教育的新東方在綫突然轉做直播帶貨服務，受中央監管及打壓的機會仍大，投資者不能忽視公司面臨的政策風險。

新東方在綫自今年6月初由低於4元持續上升，今早再創新高至50.65元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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