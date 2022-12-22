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【虛幣世界】比特幣走勢企穩，Popsicle爆升惹關注

22/12/2022

　　美國消費者信心改善，推動美股大幅抽升，加密貨幣市場則走勢企穩，惟市場關注Popsicle Finance的原生代幣，他是一種去中心化金融 (DeFi) 和收益賺取協議，隨著備受爭議但多產的區塊鏈開發商Daniele Sestagalli表示他將重返該項目，該代幣正在飆升，代幣價格在過去24小時內上漲了約 220%。 該代幣目前的交易價格為36美分，僅在兩天前觸及 9 美分的歷史低點。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16835.29元(美元．下同)，升0.06%(24小時比較．下同)；以太幣現報1215.21元，升0.12%；艾達幣報0.2535元，升0.04%；瑞波幣報0.3452元，升0.2。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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