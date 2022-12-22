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《午市前瞻》成交維持千億則下周樂觀 安踏回落可博或追二線體品

22/12/2022

　　恒生指數半日收報19688，升528點或2.76%，主板成交576.66億元。恒生中國企業指數報6710，升209點或3.23%。恒生科技指數報4210，升185點或4.6%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報323.2元，升12.2元或3.92%，成交46.86億元；美團收報184.2元，升10元或5.74%，成交39.63億元；阿里巴巴-SW收報88.5元，升4.05元或4.8%，成交29億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(安踏網頁截圖)

 

聶振邦：收高於19500則有機試2萬


　　恒指經歷兩日悶市後，今日國常會指要支持民企及平台經濟發展，並推進金融16條運作，恒指上午借勢一度回升超過500點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期繼續關注大市成交表現，節日氣氛削弱資金入市意欲，但若今日成交重上千億元，2022餘下數個交易日都可看高一線。


　　他指，如果恒指今、明兩日持續收高於19500，下星期仍有望挑戰19800至20000點。他又提到，若恒指今年可守住19200，即可憧憬來年表現好轉。


博安踏李寧不如特步滔搏


　　國常會利好消息帶動零售消費股份造好，餐飲股、體品股升勢強勁。聶振邦指體品股早前受惠世界盃因素已升了一轉，對於之後再大升有保留。但他指安踏(02020)和李寧(02331)仍有10%至15%升幅，建議有意入手可待股價從現價回落約5%再部署。
　　他又提到，目前一線體品股已炒得八八九九，建議可以留意二線體品股如特步(01368)和滔搏(06110)，現價可以追入。

 

受惠市場憧憬內地逐步復常，安踏今早曾急升逾7%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

李寧今早裂口高開後，進一步突破12月初以來的約65元阻力位。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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