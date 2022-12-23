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【虛幣世界】「薯條哥」以2.5億美元保釋，加密貨幣平穩

23/12/2022

　　消息指，美國聯邦法官同意前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（薯條哥）以價值2.5億美元保釋金保釋，消息指薯條哥涉嫌罪名是客戶資金欺詐和非法流動的幕後策劃者，據指薯條哥父母拿出家中的股權作擔保；另外擔保協議中提及，他不得進行超過 1000 美元的金融交易，不能開設新的信貸額度，除了鍛煉外不能離開家，並且必須接受藥物濫用和心理健康治療。


　　加密貨幣大致平穩，分析指美國早前公布的經濟數據，對加密貨幣難有正面作用，主要是由於美聯儲嚴控調整下，反過來會導致資產價格下跌，從而影響傳統資產和數字資產。數字資產投資者應牢記，比特幣和以太幣都與標準普爾500指數和納斯達克指數保持著很強的相關性。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16803.07元(美元．下同)，跌0.11%(24小時比較．下同)；以太幣現報1216.90元，跌0.07%；艾達幣報0.2565元，跌0.08%；瑞波幣報0.3473元，跌0.54%。
　
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