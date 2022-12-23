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澳門再放寬入境檢疫　惟續牌細節落實反增憂　濠賭股普跌

23/12/2022

　　繼抵澳人士毋須酒店檢疫後，澳門進一步放寬入境檢疫，港台及外國入境旅客自今日(23日)起不再要求落地核酸檢測，入境不再發放「紅碼」，另6家現持賭牌的博企亦已獲續牌，細節落實且已簽署經營批給合同，不過濠賭股近日不見再抽升，今日股價亦普遍向下，可能因股價已先行，有些現價更已超越大行目標價，早已反映上述利好因素，加上有大行指博企續牌無驚喜，市場反憂慮承諾投資金額高，會對博企派息及現金流造成影響，另澳門與內地仍未全面通關，邊境政策仍然嚴格，料賭收短期仍疲弱，濠賭股看來要抖一抖，暫難再大升。

 

(金沙中國網頁截圖)

 

取消落地核酸檢測及紅碼　賀一誠：明年曙光漸露冀全面復常

 

　　澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日公布，今日零時起調整對從港台及外國入境旅客的防疫措施，包括取消落地核酸檢測、發放「紅碼」健康碼，及入境翌日起計第3天接受核酸檢測。入境後健康碼將被列為「黃碼」，換言之不用隔離可自由活動，一入境即可直去娛樂場所。另可於入境後任何時間離開澳門，但直至入境翌日起計第9天零時前不能經澳門前往內地之措施維持不變，亦維持登機、登船或登車往澳門時須持有採樣日後72小時內核酸檢測報告，並須自入境翌日起計連續5天進行快測，將結果上載至健康碼。

　　澳門特區行政長官賀一誠在澳門特區成立23周年慶祝酒會致辭時說，過去3年新冠疫情持續反覆，對澳門經濟、民生、就業都造成嚴重打擊，但明年已經曙光漸露，最艱難的日子正在過去，希望社會各界和廣大居民繼續支持配合政府新階段的防控舉措，實現經濟復甦和社會全面復常。相信隨著逐步放開人員流動限制，加上澳門博彩經營已經重新競投和完成簽約，澳門特區經濟適度多元發展逐步落實，將進入疫後新的發展階段。

 

摩通：博企續牌無驚喜　大摩：銀娛金沙投資額高影響負面

 

　　另方面，澳門政府上周五(16日)與6間現持有賭牌的博企簽署經營批給合同，不過摩通認為，6家博企獲續牌並無驚喜，營運者一致承諾未來10年內投資150億美元符合預期，按目前盈利預期和估值，首選金沙(01928)，其後依次為銀娛(00027)、永利澳門(01128)及美高梅(02282)，均予「增持」評級，目標價分別為30元、60元、8.5元及7.5元。新濠(00200)及澳博(00880)則予「中性」評級，分別看7.3元及4.2元。

 

　　大摩則認為銀娛和金沙投資額分別為283億元和303億元，遠高於該行早前預期200億元，影響負面；新濠旗下新濠博亞承諾投資118億元則較預期低，影響正面。另瑞信指，是次新賭牌細則中，最利好美高梅，因賭枱數量增長最多，其獲得賭枱數量較2019年多36%。

 

瑞銀：粵澳邊境政策仍嚴格　料賭收短期保持疲弱

 

　　其實，澳門與內地未全面通關，旅遊行業尚未完全復甦，博企盈利未完全恢復，而內地確診人數增加，旅遊消費需求短期可能減少。瑞銀就指，澳門與廣東之間的邊境政策仍然嚴格，核酸檢測的有效期為24小時，預計博彩收益率在短期內將保持疲弱，但過去兩周內地的放寬將有利於明年博彩總收入復甦，看好新濠及金沙，它們有機會在明年達到基本復甦，均予「買入」評級，目標價分別為9.4元及25.7元。

 

　　金沙半日跌1.78%收報24.9元，銀娛跌1.06%報51.15元，永利澳門跌0.71%報8.42元，美高梅跌0.47%報8.56元，新濠跌1.2%報8.21元，惟澳博升0.7%報4.33元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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