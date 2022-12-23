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【回顧展望－息魔來襲】經濟復甦利好港銀前景　淨息差或首季見頂

23/12/2022

　　繼美聯儲局在2020年疫情時把利率降至零，以應對新冠病毒所帶來的經濟影響，但隨之而來便是高通脹的困境，今年美國消費者物價指數的升幅多次創近數十年來的高位，美聯儲局以超出市場預期的激進加息政策，以求遏抑通脹繼續升溫，並揚言會把壓抑通脹水平的目標放在首位，今年內聯邦基金利率目標區間已上調至4.25-4.5厘，儘管傳統上加息環境，有利於銀行淨息差擴大，帶動淨利息收入，在宏觀環境上亦有利於銀行經營，但現時市場憂慮明年歐美經濟體或陷入衰退危機，銀行作為百業之母亦難以倖免，其前景仍然未能明朗。

 

（資料圖片）


明年看好恒生 較能受惠港經濟復甦

 

　　對於明年銀行股走勢的看法，晉裕環球資產管理投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊接受《經濟通通訊社》訪問時表示，明年比較看好在「業務上無咁國際化」，比較聚焦於本地業務的銀行，預期明年外圍經濟比較大機會進入衰退，或由滯脹逐步踏入衰退，而銀行股的周期性較重，與經濟的關連繫數比較大，故對國際業務較重的銀行看法會比較保守。


　　他續指，今年銀行本地業務較差的原因是由於缺乏內地旅客來港刺激經濟，而且今年首季亦有疫情防控措施等因素所影響，預期中港經濟周期將會走入復甦方向，而中港有較高的關連度，展望明年香港經濟相對今年會有「幾大機會好轉」，主要因為與內地或海外通關的可能性，故較看好本地業務較重的銀行股。


　　他表示，在本地銀行股中，看好恒生銀行(00011)，因為恒生與其他上市銀行比較，「無咁國際性」，其本地業務佔比較重，其ROE（股本回報率）在相對同業而言屬備高水平，認為恒生在香港有很大的經營優勢，有助在本港以相對較低的成本來吸納存款，在料明年香港經濟復甦的前提下，恒生將比較受惠。


銀行板塊估值相對便宜 惟對匯控看法較保守

 

（資料圖片）


　　 他提及，對匯控(00005)的看法會相對比較保守，儘管其中港屬業務其中一個重心，但歐洲方面的收入佔比亦不少，料明年經濟復甦對中港屬正面因素，而歐洲對其業務而言具有拖累作用，在兩個因素抵銷的情況下，看法為「可能會中性稍稍偏好，唔會特別睇好」。


　　他指出，現時銀行板塊估值相對便宜，「都算值搏」，並以恒生及中銀香港(02388)為例，現時它們的市帳率均低於長期平均市帳率，預期明年恒生及中銀香港在明年大部分時間息差優勢將會維持，其估值將有均值回歸的可能性，認為它們的股價具有上升潛力。


　　對於內房，他表示，銀行在去年及今年均有為內房相關的作撥備，而內房貸款作為風險因素應該在今年已全部實現，認為相關問題在明年對銀行來說不會是很大的拖累因素。


高盛料淨息差最快明年首季見頂


　　對於本港銀行股，高盛發表研究報告指，預期在2023財年至2024財年1個月HIBOR約4.5厘，明年淨利息收入模型不會有重大風險，在繼本財年的反彈後將現顯著的上升，預期今年第四季的淨息差將持續上升，留意到第三季淨息差啤打值低於第二季度，並預計該趨勢將繼續，預期淨息差或於明年首季或上半年見頂，這意味著明年首季或上半年期間其淨息差將按季或較去年下半年溫和擴張。


　　高盛認為，市場過度擔心經濟衰退風險會導致銀行信貸成本飆升，或者明年美聯儲進行減息而影響到銀行收入的可能性，這反映在現時銀行股的股價上，意味著股本回報率（ROE）因潛在的信貸惡化而大幅削減，又指在中國增長前景的改善，將有助中銀香港、匯控及渣打集團的股價重估，並指其目標價相較現價有約60%的上行空間。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

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