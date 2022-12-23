  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【回顧展望－樓市把脈】明年樓價料跌幅收窄至5%　憧憬政府撤辣

23/12/2022

　　本港今年樓價受疫情及加息影響，首10個月樓價較去年高位回落11.5%，成交價量萎縮，市場普遍預期今年全年樓價下跌10%-15%，不過挨近年底，受相關利好因素推動而回暖，市場雖展望明年樓價個別發展，至少短期會持續下跌。業界認為明年樓價走勢仍須視乎通關及政府會否「撤辣」等因素。

 

（資料圖片）


　　仲量聯行香港主席曾煥平估算，明年中小型住宅資本價格將再下跌10%，豪宅價格跌5%至10%；若政府放寬「辣招」，中小型住宅價格將僅下跌約5%。惟他質疑通關後經濟效果，加上就算即時「撤辣」，通脹及息口問題仍然未解決。


　　萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，由於現時實際按息已超過3厘，對市場購買力已開始構成一定影響，預期2023年香港一般住宅樓價將下跌5%-10%；豪宅樓價料持平或跌5%。


　　東亞(00023)首席經濟師蔡永雄預計，今年港樓跌11%，明年則跌5%，但港息明年在首季上調，因此樓市下跌亦會集中在上半年，明年下半年或因為市場看好美國減息而反彈。


　　 戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢預料上半年樓價跌勢持續，下半年漸趨穩定，全年呈0%-5%下調空間。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則預料，明年樓價有3%-5%波幅，其中上半年有機會呈跌勢，下半年將谷底反彈。


外資券商料樓價升5%

　

（資料圖片）


　　不過，瑞銀則看得較牛，該行在研究報告中預料本港2023年樓價大致上持平，波幅僅為升跌3%之間。瑞銀指出，看到內地專才計劃來港人數上升；預期加息周期見頂；私樓供應下降的鼓舞數據。


　　摩根士丹利預測更為樂觀，樓價會於2023年次季見底，全年上升5%。受加息、人口減少、封關及經濟疲弱等因素拖累，預期樓市弱勢會持續多3-6個月，但明年本港樓價會受惠於息口見頂及中港通關。


　　美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明則預料明年樓價或升約10%，走勢「先穩後升」；中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，明年首季本港樓市仍受各項不利因素餘波影響，若加上政府適時「減辣」，樓價有望於明年首季觸底，預料全年樓價在谷底反彈15%。　


施永青：未有條件出現大牛市

　
　　中原地產創辦人施永青指出，樓價現時正尋找支持位，跌勢較大的區域開始呈現支持力。因此，樓價跌逾20%以後，再根據新的形勢發展。不過眼前多為好消息令樓價止跌回穩，「需要更多好消息，才可令樓價轉勢上升」。


　　他表示，新近利好消息成為市場主導消息，但一些利淡消息亦很頑固，「不是一下子可以改變」，施永青指出，中美較量下，很難預先判斷中國一定贏，因此市場會一定程度上持觀望態度。在本港經濟未蓬勃成長情況下，樓市很難大好。他形容本港樓市未有條件出現大牛市，頂多只找到一些支持位，未曾確認市場已經轉勢全面向好。

 

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

8.700

異動股

02313

申洲國際

87.300

異動股

01797

新東方在綫

56.650

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 8.730
  • 02313 申洲國際
  • 87.400
  • 01797 新東方在綫
  • 56.700
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 41.000
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 3.050
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.495
  • 目標︰$0.60
  • 02319 蒙牛乳業
  • 35.500
  • 目標︰$40.00
  • 06055 中煙香港
  • 11.060
  • 目標︰$12.20
  • 00017 新世界發展
  • 21.750
  • 目標︰$26.00
  • 01299 友邦保險
  • 86.650
  • 目標︰$91.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 320.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.450
  • 03800 協鑫科技
  • 1.990
  • 00388 香港交易所
  • 339.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 181.500
報章貼士
  • 01113 長實集團
  • 47.950
  • 目標︰--
  • 00270 粵海投資
  • 7.790
  • 目標︰$9.50
  • 06690 海爾智家
  • 26.650
  • 目標︰$28.60
熱炒概念股
即時重點新聞

23/12/2022 12:06  恒指半日低收100點報19578，友邦升逾3%暫時領漲藍籌

23/12/2022 12:11  《午市前瞻》通關落實後大市或須消化，友邦上望90元食胡位

23/12/2022 10:45  【通關在望】傳入境處安排管制站員下周三重返崗位，高鐵隨時候命

23/12/2022 09:23  【香港政情】消息:習近平今晤李家超，譚耀宗料提通關大方向

23/12/2022 09:32  【新冠肺炎】官媒冬至夜連發四文，要求全社會統籌、互相支撐抗疫

23/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒７３億元，買美團沽小鵬

23/12/2022 08:17  【大行炒Ｄ乜】花旗恢復國泰買入評級，降旭輝至中性兼削目標

23/12/2022 11:41  《財資快訊》美電升報７﹒８０３２，隔夜拆息升至１﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－樓市把脈】明年樓價料跌幅收窄至5%　憧憬政府撤辣
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】Sea change來襲　「二馬」齊頭痛
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－樓市把脈】樓市下跌掀劈價潮　新界市區銷情見榮辱
品味生活
生活
人氣文章

中環人．溫天納

日本債息上揚對中國的啟示
人氣文章

小薯茶水間

膠袋徵費懶人包｜落實12.31加價至$1！冷凍食物無豁免！邊款包裝水果可獲派免費膠袋？非完全／完全包裝分不清！買外賣又點？8個膠袋FAQ
人氣文章

政是有心．余君雋

器官Made in China，捐贈也不要？ 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

連意大利或日本頂級皮廠都無法仿傚？皮革中的貴族British Bridle Leather為何如此矜貴獨特？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

血糖不穩？便秘？炎症？聖誕大吃大喝後的4個狀況！營養師推介4款急救食物
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「有些人的愛情，總是後知後覺，錯過了才知道重要」愛與不愛，有時身體比腦袋更誠實
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會測試漱口水｜「MONDAHMIN」薄荷感最強！「必妥碘」孕婦不宜？邊幾款會導致牙漬、損味覺？同場加映：牙醫拆解漱口水6大迷思
人氣文章
冬至大過年！陰陽轉換關鍵時節！推介「當歸生薑羊肉湯」：溫養陽氣，補益精血！
人氣文章
寒冷天氣進行室外活動，保暖熱身最重要！5分鐘熱身操喚醒身體
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 14:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 14:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 14:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2022 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/12/2022
【回顧展望－樓市把脈】明年樓價料跌幅收窄至5%　憧憬政府撤辣
人氣文章FOCUS23/12/2022
【FOCUS】Sea change來襲　「二馬」齊頭痛
人氣文章財經熱話23/12/2022
【回顧展望－樓市把脈】樓市下跌掀劈價潮　新界市區銷情見榮辱
人氣文章財經熱話23/12/2022
【回顧展望－息魔來襲】經濟復甦利好港銀前景　淨息差或首季見頂
人氣文章財經熱話23/12/2022
【回顧展望－息魔來襲】明年首季料美加息兩次　港拆息或續高企
人氣文章財經熱話23/12/2022
【新能源車】Tesla減價有何啟示？比亞迪雙重打擊！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金