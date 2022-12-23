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《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想　股價料輕易上試20銀

23/12/2022

　　騰盛博藥(02137)主要從事生物製藥業務，專注於研發傳染病療法。截至2022年6月底止未經審核中期業績虧損收窄，錄得公司擁有人應佔虧損3.48億人仔，每股虧損48分，不派息。上年同期則虧損29.53億人仔。

 

(騰盛博藥網頁截圖)


　　期內，公司中期收入3822.8萬人仔，減少17.4%，主因來自內地政府補貼的收入確認減少1780萬人仔；期內研發開支2.58億人仔，增加64%；金融負債公允價值虧損為零，而上年同期為27.52億人仔。


　　於今年6月30日，集團之銀行結餘及現金為29.66億人仔，並無任何借貸，惟租賃負債1747萬人仔。

醫產後抑鬱症產品一期研究錄頂線結果


　　今年9月底，騰盛博藥公布，正在開發用於治療產後抑鬱症的長效單次注射療法BRII-296的一期研究頂線結果。該集團指，選定的劑量方案將在預計於今年開展的二期臨床試驗中進行評估。10月下旬，騰盛博藥公布，有關兩項在美國健康志願者中開展的評估長效BRII-732和BRII-778的一期研究，在每周一次給藥安全且耐受性良好，這兩種在研候選藥物旨在用於治療人類免疫缺陷病毒(HIV)感染。


　　技術走勢方面，周線圖顯示，該股持續數周於10周線及20周線之上整固，10周線升越20周線出現黃金交叉利好形態，由於藥物研發進展理想，加上技術走勢不俗，投資者不妨於8.4銀水平買入，首站有望挑戰近期橫行區頂部15銀，次站為今年1月橫行區底部約20銀，升越此關的話，以去年9月橫行區頂部45銀為最終獲利目標，買入價跌一成則止蝕。

 

 騰盛博藥今日(23日)跌1.73%收報8.53元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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