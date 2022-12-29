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【虛幣世界】比特幣跌至16500美元，分析指明年中觸底

29/12/2022

　　加密貨幣市場普遍下挫，比特幣跌至16500美元水平，分析指由於市場擔心最新的宏觀經濟不確定性，以及美國央行近期加息計劃的可能性增加，比特幣自12月中旬以來一直保持在17000 美元附近上落。


　　跨 DeFi 中心Umee的創始人兼首席執行官Brent Xu表示，市場似乎注定會在2023年繼續目前的負面情緒，預計市場將在明年第二季度到第三季度左右觸底，不過目前將看到另外 6到12個月的負面情緒，可能是18個月。他補充說，從長遠來看，他預計會有「更好的發展」。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16584.22元(美元．下同)，升0.22%(24小時比較．下同)；以太幣現報1194.59元，升0.37%；艾達幣報0.2467元，跌0.64%；瑞波幣報0.3519元，跌1.12。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
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