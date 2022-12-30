【虛幣世界】Gemini就息口產品遭起訴，加密貨幣微升

加密貨幣交易所Gemini因出售其賺取利息的加密貨幣產品而被投資者起訴。據法庭文件顯示，Gemini通過一個名為Gemini Earn的項目向投資者出售這些賬戶，投資者向Gemini出借加密貨幣資產，換取高額利息；投資者表示，Gemini Earn計劃向客戶提供高達7.4%的利息，不過按照法例，公司沒有根據美國法律將這些資產註冊為證券。



另外，Sam Bankman-Fried（薯條哥）旗下陷入困境的交易業務Alameda Research持有的代幣在周三晚被出售，價值數百萬美元。Arkham Intelligence引用的鏈上數據表明，週三在公開市場上，與Alameda關聯的錢包價值170萬美元的代幣在幾個小時內售出。 這些銷售引發了Crypto Twitter上對這些代幣價格可能大幅下跌的擔憂。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16636.68元(美元．下同)，升0.02%(24小時比較．下同)；以太幣現報1201.04元，升0.05%；艾達幣報0.2445元，升0.21%；瑞波幣報0.3440元，升0.56%。



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