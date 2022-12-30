【回顧展望－經濟重啟】恒指明年料呈雙底回升 快手冀變回紅底股

國家衛健委於12月26日晚發公告指，將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。另經國務院批准，自明年1月8日起，解除《傳染病防治法》規定的甲類傳染病預防及控制措施，不再納入《國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理，即確診者毋須隔離。國務院聯防聯控機制亦發布，新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案，解釋專家普遍認為新冠病毒將在自然界長期存在，致病力較早期明顯下降，所致疾病將逐步演化為一種常見的呼吸道傳染病。



全球加息周期似已進入尾聲，美國證監會對在美上市中資企業的審計亦已階段性結束，美股三大指數已分別調整了2020年以來最大升幅之38.2%至61.8%，恒指由去年高位31183累跌近16600點後回升，由10月31日低位14597點持續上升至12月28日最高20999點，在略多過兩個月內累計上升6402點，內地監管當局自去年以來針對行業亂象亦已進行了連串整頓，隨著內地近期進一步放寬防疫限制措施，這代表經濟活動逐步復常，整體經濟表現將會重納正軌？

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四大中央銀行在今年最後一次議息會議皆決定加息50基點，依次分別是聯儲局、瑞士央行、英倫銀行及歐洲央行。令人意外的是，其中聯儲局經過連續四輪75基點的加息行動後首次調低加幅，而英倫銀行的加息決定更是三分化－6票支持加息半厘、2票建議維持利率不變及1票建議加息75基點。



日本央行議息後雖決定維持政策利率在負0.1厘，但卻放寬了孳息率曲線控制措施，將原來限制10年期國債孳息率在零上下0.25百分點的波動範圍，擴大到0.5個百分點，即介乎負0.5%至0.5%。此舉引發市場猜測日本央行將會逐步撤出超寬鬆貨幣政策，並引發日圓匯價急升，波動接近680點子，美元兌日圓一度低見130.60。不過，央行行長黑田東彥則表示，行動不代表寬鬆政策將會結束。然而，黑田東彥將於明年4月卸任，加上市場對全球經濟陷入衰退的憂慮未消，日圓極有可能藉此進一步上升。



幣策外圍收緊內地放寬



在全球央行勢要壓低通脹，主要經濟體進入加息周期之際，人行卻反其道而行，今年以來多次下調LPR（貸款市場報價利率）及MLF（中期借貸便利利率），1年期LPR由去年12月的3.8厘降至8月份的3.65厘；5年期LPR由去年12月的4.65厘降至8月份的4.3厘；大型及中小型金融機構存款準備金率，亦由今年初的11.5%及8.5%，分兩次下調至12月的11%及8%。



相信原因之一是內地房地產市場出現債務危機，而內地通脹率雖然由1月份的0,9%升至9月份的2.8%，但相對於西方主要經濟體而言絕不算嚴重，而且財新製造業PMI在8月份陷入收縮，隨後服務業PMI亦於9月份跌穿50，GDP在第二季按季大幅收縮2.7%後，第三季才擴張3.9%，令內地經濟環境環境宜寬不宜緊。目前市場擔心歐、美很可能陷入經濟衰退，明年貨幣政策傾向逐步放寬，對內地而言應屬於好消息。



另外，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）於12月中宣布，已完成歷史上首次對在美國上市之中資公司的全面審查。美股三大指數之前亦已分別調整了2020年以來最大升幅之38.2%至61.8%，恒指由去年高位31183最多累跌近16600點，內地監管當局自去年以來針對行業亂象亦已進行了連串整頓，近期已無大動作，隨著內地近期進一步放寬防疫限制措施，經濟活動有望逐步回復正常，整體經濟表現將會重納正軌，如此，來年港股是否可見看高一線？



青姐：恒指料下試萬四後再升



資深財經分析員胡孟青（青姐）預期，恒指需要二次探底，下試14000點甚至更低水平後才呈現雙底回升。另外，她擔心新冠病毒已在歐美多次變種後會出現「強化版」－傳染力及殺傷力更強。然而，部分人可能因過量服藥而出現抗藥性，感染後難以治癒，屆時股市可能借勢下跌。



元宇證券基金投資總監林嘉麒（KK）對大市看法相似，雖然認為恒指後市亦傾向回調，營造雙底形態後回升，但認為不會失守14500點，預期跌至16000至15000點水平即有支持，以反映2022年估值過高的情況，其後指數才回升。他又表示，投資者亦會關注第四季公司業績表現，由於上市公司通常會預先發布盈喜或盈警，股價應不會等到明年3、4月才反映，故預料整體大市會在明年首季出現較深調整。此外，聯儲局明年2月才再議息，在此之前，市場將會不斷發出經濟衰退的警號，故料美股會拖累港股下跌，且港股12月的強勢多少受年結因素影響，故亦成為明年首季先行下跌的誘因。



KK：恒指8倍P/E時可博入



雖然KK預期明年恒指市盈率（P/E）有機會達到12至13倍，但因外圍仍存在較多不確定性，故保守一點估計，恒指明年最高只能升至22000至23000點。由於恒指P/E每每降至8倍時都會反彈，2022年亦如是，因此建議當恒指P/E降至大約8倍時博入。



被問到恒指持續增加成分股數量會否影響相關P/E時，KK斷言指，主要科技股都已納入恒指成分股，市場似乎已有共識給予恒指8倍P/E，故即使未來進一步增加成分股數目，對恒指P/E的影響亦不大，反而因此令波動性降低，這是好事。此外，恒指自11月開始上升以來，並非依賴小部分重磅成分股，或一、兩個板塊，降低了「結構性」操控（幾隻重磅成分股就可左右恒指升跌）。



內地11月上旬推出16條措施撐內房，範圍包括保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務、積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益、階段性調整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度等。消息刺激多隻內房股在11月14日急升，其中藍籌股碧桂園(02007)急升逾17%，龍湖(00960)及旭輝控股(00884)升超過兩成，華潤置地(01109)及萬科(02202)亦分別升逾12%及近10%。內房股撈底機會出現了嗎？



內房值博惟時機未到



事實上，以碧桂園為例，即使近月合同銷售穩定，但亦曾多配股或發債集資。12月14日公布已合共完成配售17.8億股股份（相當於緊隨配售事項完成後公司已發行股本約6.44%），每股配售股份2.7元，所得淨額估計不少於約47.41億元，且擬用於為現有境外債項進行再融資及一般營運資金。



12月21日，碧桂園地產集團有限公司又計劃發行最多10億人民幣之3年期中票，籌集資金將用於項目開發建設、購回或償還碧桂園控股有限公司境外美元債券。此前，工商銀行(01398)亦為碧桂園提供「內保外貸」業務，貸款規模初定為3億美元。另外，工行亦與碧桂園等12家全國房地產企業簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額6550億人民幣。此前，中國銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國農業銀行也表示將向房企提供意向性授信額度。內房似有機會渡過寒冬，準備迎來春天。



KK認為內房值博，但可能要等一至兩年，因為現時內房處於配股集資潮，雖然有投資者接貨，但金額並不足夠，而內地推出多種扶持措施，金額亦不大，若然內房可在資本市場集資，又或有機會重新發行海外債，屆時若有投資者願意購買，則內房股的反彈幅度應該最大。然而，目前息率偏高，並非發債集資的最佳時間，若有國有金融機構若作為擔保，發行可換股債券（CB）或許可行。青姐指內房巨大的債務仍是個主要問題，就算國有銀行被要求放水救內房，但只不過以新債還舊債，而且房屋銷售欠佳，短期難樂觀。



青姐：醫藥股只宜短炒



醫藥股方面，青姐指出，如該藥與民生息息相關，就會落入醫保目錄，進行集中採購，加價無望，利潤自然受到限制。以石四藥(02005)為例，雖然早前公司公布，與一家內地著名製藥公司作為委託方簽訂合作意向書，委託方擬委託該集團生產布洛芬緩釋片及小兒氨酚黃那敏顆粒，委託生產量分別為每年10億至25億片及每年6500萬袋。該集團預期該委託生產將為相關業務帶來突破性增長。股價在12月19日受消息刺激急升近29%，但最終跌至4.13元收市，較上一交易日收市4.25元低0.12元。



青姐指出，現時內地有四百多家醫企可以生產止痛藥布洛芬，並非獨家，故相關消息對石四藥股價的刺激作用曇花一現。此外，她認為醫藥股因估值太高，但盈利不大，故炒作的時間每每多於實質投資時間。



濠股續得賭牌未必得米



內地傾向逐步復常，對外全面開放亦是時間問題而已。早前多家博彩公司獲得在澳門經營娛樂場幸運博彩的博彩經營批給10年，濠賭股是否值得一博？青姐認為，多隻賭股早前獲續牌後已過度「興奮」，而且都要投資過百億澳門元。例如永利(01128)承諾會投資172億澳門元；澳博(00880) 承諾會投資億140.33澳門元；美高梅(02282)承諾會投資162億澳門元；金沙(01928)更加承諾會投資302.39億澳門元。相關資金從何而來？即使開拓非賭博業務，亦需時間證明是否有利可圖，並能填補上述資本性開支，而是否有足夠客源為濠賭股作出「貢獻」影響最大。



阿里騰訊注意大股東沽貨



對於整體大市的資金流向，青姐認為，一旦有利率見頂跡象，資金仍會選擇流入阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)等重磅藍籌股。唯一擔心的是大股東沽貨套現行動，例如騰訊的南非大股東Naspers早在今年6月底表明，會以無上限、長期及有序出售所持騰訊股份。根據聯交所的資料顯示，Naspers旗下荷蘭子公司Prosus於12月13日再減持99.3萬股騰訊，每股平均價320.028元，套現約3.18億元，持股比例由27%微降至26.99%。



另外，阿里巴巴副主席蔡崇信早前亦向美國證交會申報擬透過投行摩根士丹利，出售300萬股阿里ADS（美：BABA），佔旗下持股約8%。以阿里巴巴美股在12月15日收市價86.21美元計，蔡崇信套現約2.59億美元。



KK認為重磅的騰訊及阿里可以考慮，復常對騰訊較有利，阿里GMV（商品成交金額）平穩及有驚喜，P/E亦相對低，而且政策風險應已消除，2023年企業盈利增長應會加快。雖說言之尚早，但當聯儲局暗示即將減息時，資金又會重投增長型股份。



美團遭實物派發沽壓持續



另外，KK更加鍾情於搞直播的傳統科技股，例如快手(01024)及嗶哩嗶哩(09626)。快手今年第三季虧損按年收窄至27.13億元人民幣，去年同期則虧損70.86億元人民幣；經調整虧損淨額按年收窄至6.72億元，勝預期，去年同期虧損46.2億元。經調整EBITDA錄得正數為10.23億元，去年同期虧損31.74億元。期內，收入按年增加12.9%至231.3億元，均勝預期。線上營銷服務收入116億元，增長6.2%。直播業務收入89億元，增加15.8%。明年經濟復常，業績應該更理想。



策略方面，KK認為快手自10月底以來已累積了極大升幅，可待回調至60至55元才入市，最理想是在50元附近買入，目標是重返「紅底股」（100元以上）行列。嗶哩嗶哩則可在140元以下買入，目標280元。



另外，美團亦是投資對象之一。不過，騰訊在11月時公布，合資格股東持有每10股騰訊將獲發1股美團B類普通股，按持股比例以實物分派約9.58億股美團B類普通股的特別中期股息。而待分派的美團B類普通股，相當於騰訊持有美團B類普通股約90.9%，及截至10月底美團已發行股份總數約15.5%。騰訊大股東Naspers表明立場，指收到美團股份後會考慮作持有待出售。據計算，騰訊明年3月完成派股後，Naspers所獲得的股份將佔美團已發行股份約4.3%。KK認為，在考慮買美團之前仍須看騰訊派實物股份，以及騰訊大股東的沽貨情況，目標可上望300元。



綜合而言，恒指由今年1、2月於25000（最高25050）水平呈雙頂回落，10月底低見14597後才展開像樣的反彈，本月最高曾見19926，超過上述跌浪50%反彈位19823，已有所交待。另外，月線圖顯示恒指在11月份以雙月轉向形態高收，預示指數已在14597見底的機會極高，從圖表走勢觀察，我認為恒指在未來幾年傾向再次挑戰30000關，但很可能先呈三角形（或收窄三角形）運行後才向上突破。21056為去年以來最大跌浪之61.8%反彈位，恒指在2020年低見21139後回升，故短線以21000為後市反彈阻力。

撰文：經濟通採訪組

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