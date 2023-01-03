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《午市前瞻》恒指250天線為重要指標 專家講比亞迪部署策略

03/01/2023

　　恒生指數半日收報20040，升258點或1.31%，主板成交666.84億元。恒生中國企業指數報6788，升83點或1.25%。恒生科技指數報4190，升62點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報337.6元，升3.6元或1.08%，成交49.62億元；美團收報174.6元，跌0.1元或0.06%，成交42.75億元；阿里巴巴-SW收報88.05元，升1.8元或2.09%，成交15.98億元。中聯通(00762)升8.7%，收報5.25元，成交3.79億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

黃偉康：港股新年假後有力向上突破


　　2023年的首個交易日，恒指低開210點，報19570。早段汽車股、濠賭股及餐飲股回升，恒指一度由跌轉升，接近中午收市時更重上2萬點關口。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，內地及香港的確診人數反彈，加上兩個多星期後為農曆新年假期，或讓部分投資者不太積極參與，成交相信不會非常活躍。不過，他指出踏入新一年，基金都會重新部署投資組合，而隨住經濟活動逐步復常，預期今年有較明顯的增力，市場對港股憧憬較大，有望在新年假期後向上突破。


　　黃偉康估計，資金不斷在19000水平開始吸納，由11月開始每逢在20天線附近都有支持，相信今日能企穩在20天線上(目前為19400水平)。他又預期，250天線為短線重大指標，若內地有新的利好消息公布，恒指又能突破250天線，後市有望企穩20000以上，並挑戰21000水平。


比亞迪短線料區間上落


　　不少車企公布銷售數據，比亞迪(01211)公布，去年12月汽車銷量約23.52萬輛，按年增約1.37倍，而去年全年累計汽車銷量約186.85萬輛，按年增約1.52倍。去年12月汽車產量約23.52萬輛，按年增約1.42倍，而去年全年累計汽車產量約188.17萬輛，按年增約1.52倍。


　　比亞迪今日低開，初段曾跌超過3%，之後重拾升勢，曾倒升逾3%。黃偉康表示，比亞迪在電動車及電池組的銷售情況理想，若然有新的國策扶持，相信股價下跌空間不會太大。不過，他都提到，特斯拉(Tesla)股價大跌反映投資者對電動車市場的信心不高，未來亦要關注日益加劇的競爭力下，各間車企能否保持穩定的銷量。


　　黃偉康又指，電動車的投資氣氛未見改善，加上「股神」巴菲特持續減持比亞迪，他預期比亞迪短線會維持區間上落，建議於190元以下吸納，目標210元。

 

比亞迪今早低開後持續回升，技術上有望呈單日轉向。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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