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通關在即大行唱好賭收復甦　濠賭股急升　惟高追要小心

03/01/2023

　　內地早前宣布自周日(1月8日)起開關，澳門亦已進一步放寬從港台及外國入境旅客的防疫措施，包括取消落地核酸檢測及「紅碼」健康碼等，市場憧憬農曆新年將有更多內地遊客到訪。雖然最新公布澳門去年全年賭收跌51%創18年低，但上月賭收按月增16%，且多間大行唱好隨著內地重新開關，賭收可望逐步復甦，濠賭股現價仍吸引，今日(3日)濠賭股全線抽升，當中銀娛(00027)及金沙(01928)齊創一年新高，美高梅中國(02282)更飆逾一成，不過不少濠賭股已炒至高於大行目標價，利好因素恐已充分反映，現價高追要小心。

 

(美高梅中國網頁截圖)

 

澳門上月賭收按月增16%　料農曆新年更多內地遊客到訪

 

　　澳門去年12月底放寬入境限制，帶動當地賭收和入境旅客增加。澳門博彩監察協調局公布，上月博彩毛收入按月增加16.1%至34.82億元(澳門元．下同)，惟按年仍跌56.3%。總計2022年全年，受內地清零政策衝擊，澳門博彩收入約421.98億元，按年大跌51.4%，賭收略低於市場預期，並創2004年即18年以來新低。

 

　　不過，內地本月8日將開關，讓因疫情中斷近3年的中國旅遊大軍最快可於農曆新年出動。澳門旅遊局表示，上周四(12月29日)已有香港和澳門業界組織的旅行團到澳門旅遊，當局期望業界持續擴大各方客源促進澳門旅遊業復甦。至於有關內地「四省一市」旅行團尚待有關部委正式批覆，當局與文旅部保持聯絡，希望盡快落實。12月初至12月26日，內地旅客入境數量為28萬人次，香港旅客則有近3.6萬人次，相信隨著入境政策進一步放寬，預計新春假期前後旅客到訪澳門數量會顯著上升。

 

　　另澳門傳媒引述澳門旅遊業議會會長胡景光表示，因疫情而暫停兩年多的港澳渡輪有望於今年初逐步恢復。與前往澳門和香港旅遊只需電子簽注相比，內地旅客赴外國旅遊的出境手續更加複雜和耗時，相信有助在農曆新年期間吸引更多內地旅客來澳門旅遊。澳門休閒旅遊服務創新協會會長黃輝亦預計，在即將到來的農曆新年假期，將看到首批內地遊客赴香港和澳門旅遊。不過，澳門雖自12月23日起取消了對香港遊客的檢疫要求，但交通措施尚未跟上，而澳門正遭受新一輪疫情衝擊，影響了酒店業的人力資源，許多酒店現時正面臨人手不足問題。

 

摩通：中場博彩收入明年可恢復至疫前水平　瑞信：最壞情況已過

 

　　摩通發表研究報告指，儘管第四季度復甦疲弱，但仍看好澳門博彩運營商，因為中場博彩收入到2024年應該會完全恢復到新冠疫情之前水平，預計未來幾個月澳門和中國內地將取消核酸檢測要求，盈利預期、估值和股價有很大上升空間，首選金沙。

 

　　瑞信則指，去年12月澳門博彩收入按年跌56%至34.8億元，略高於市場預期的34.2億元。按日均表現計，12月賭收按月增長12%至1.12億元，達到疫情前約15%水平。12月下旬日均表現較中旬遜色，相信是由於重新開放後澳門及內地確診個案大幅增加，令市民旅遊情緒減弱。惟去年第四季博彩收入按季回升87%，LBITDA(除稅前虧損)持續亦已在市場預期之內，濠賭股最壞情況已過，展望未來，預測博彩收入將出現更有意義的按月升幅，當中主要來自香港及內地遊客增多，行業中繼續看好金沙，其非博彩業務將受惠中場博彩總收入復甦，予「跑贏大市」評級，目標價18.5元；銀娛亦予「跑贏大市」評級，目標價49.5元。

 

美銀：澳門賭收可望今年逐步復甦　濠賭股現價吸引

 

　　美銀也表示，澳門賭收隨著內地放寬防疫措施並重新開關，可望於今年逐步復甦，預測1月份賭收約50億元，按月升44%。雖然近日防疫措施放寬，但因疫情加劇及旅遊信心尚未恢復，估計入境旅客人數不會顯著增加，料至農曆新年假期，當疫情見頂和確診數字回落後，旅客人數將回升。同時，因為大量員工確診，所以博企和酒店業正面臨人手不足問題，料一、兩周後人手問題可以緩和。濠賭股現價吸引，相當於2024年預測EV/EBITDA約10.5倍，較歷史平均的13倍折讓約20%，料將成內地通關大贏家。

 

　　里昂則指，中國最近宣布從1月8日起取消對國際旅客的檢疫要求，並將疫情管理降級為「B級措施」，另國家衛健委已停止發布與疫情相關的每日數據。預計遊客數量將從今年第二季開始大幅回升，澳門的平均到訪量將達到新冠疫情前的41%。相信遊客將成為今年澳門賭收的主要驅動力，預計全年賭收將按年反彈2.4倍至1090億元，相當於2019年疫情前的37%。

 

瑞銀：放寬入境將帶動港人訪澳　支持賭收今年初顯著復甦

 

　　瑞銀指，澳門近日進一步放寬入境措施將帶動港人在長假期間赴澳旅遊，預料整體訪澳旅客量將回復至2019年的20%，港人赴澳旅遊的壓抑需求龐大，支持今年初賭收迎顯著復甦。儘管通關因素已反映於股價上，博彩板塊估值仍低於歷史水平，看好新濠(00200)和金沙明年的基本面復甦，分別予目標價9.4元及25.7元，銀娛、澳博(00880)、永利澳門(01128)及美高梅分別予目標價55.4元、5元、7.8元及6.9元，全予「買入」評級。

 

　　金沙今日升3.86%收報26.9元，最多升8.88%高見28.2元；銀娛升3.88%報53.6元，最多升6.01%高見54.7元。美高梅升13.26%報9.74元，新濠升4.85%報8.87元，澳博升5.53%報4.77元。永利澳門升6.21%報9.24元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此


 

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