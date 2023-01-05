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【虛幣世界】Genesis期望客戶耐心等候，比特幣受制於萬七美元

05/01/2023

　　加密貨幣經紀商和貸方Genesis Global Trading曾於11月終止客戶提款，主要由於在FTX崩盤後，Genesis從零售加密貨幣經紀公司Gemini的客戶那裡鎖定了9億美元的資金。Genesis臨時首席執行官表示，需要更多時間來解決其棘手的問題。而Genesis和CoinDesk同樣都是Digital Currency Group (DCG)的子公司。


　　比特幣最近交易價格為16800 美元，在過去24小時內上漲0.8%。 由於交易員考慮了聯邦公開市場委員會12月最後一次會議的會議記錄，以及2023年可能抑制通脹和加息，股市收高。標準普爾500指數收盤上漲0.7%，而以科技股為主的納斯達克綜合指數和道瓊斯工業平均指數(DJIA)分別上漲0.6%和0.4%。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16847.52元(美元．下同)，跌0.02%(24小時比較．下同)；以太幣現報1254.39元，跌0.20%；艾達幣報0.2669元，跌0.34%；瑞波幣報0.3476元，跌0.03%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
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