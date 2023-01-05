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《午市前瞻》恒指短線料處整固格局 專家看好藥明生物走勢

05/01/2023

　　恒生指數半日收報21003，升210點或1.01%，主板成交1092.6億元。恒生中國企業指數報7150，升84點或1.2%。恒生科技指數報4474，升47點或1.08%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報345.8元，升2.93元或0.85%，成交99.13億元;阿里巴巴-SW收報98.9元，升2.5元或2.59%，成交71.95億元;美團收報187.9元，升6.6元或3.64%，成交57.32億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(藥明生物網頁截圖)

 

林嘉麒：阿里巴巴有力挑戰122元


　　隔晚美股中概股表現理想，本港中概股今日開市早段同樣造好。恒指今日高開502點，報21295，科技股早段上升，惟內房股走勢較平淡，恒指升幅曾收窄至不足300點。


　　元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，港股在1月初有較好開局，市場的投資氣氛亦好轉，惟對上三個交易日合共升逾1000點，目前距離10天線有一段距離，估計恒指短期處整固格局，並預料回落至19900水平再上，22500為反彈阻力。


　　另外，阿里巴巴(09988)據報獲內地監管機構批准，為轄下的消費業務增資105億人民幣。股價今日高開5.91%，報102.1元。林嘉麒表示，中央對中概股的監管消息逐漸明朗，市場又憧憬螞蟻集團再度上市，均對阿里巴巴有利，而公司股價由高位回落幅度大，有力挑戰去年7月8日高位122元。


藥明生物中長線目標100元


　　藥明生物(02269)宣布，與葛蘭素史克(GSK)藥廠達成許可協議，GSK將獲得基於藥明生物專利技術平台開發的至多四款TCE雙特異性/多特異性抗體的獨家權利。股價今日高開3.32%，報68.4元，早段曾升逾4%。


　　林嘉麒認為，藥明生物本身有的藥款較多，今次與GSK達成的許可協議，對公司盈利增長幫助不大。他續指，近期藥股仍有炒作，而藥明生物本身是少數有盈利能力的生物科技公司，早前股價跌得過多，近期的升勢相信是估值上的收復，今年業績又有望造好，投資者可部署此股。


　　不過，林嘉麒提到，藥明生物自去年10月31日低位35元反彈，今日曾衝至71.3元，累計已升逾一倍，建議投資者回落去61.8元吸納，中長線目標100元。 

 

藥明生物今早裂口高開後續攀升，最高曾見71.3元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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