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《午市前瞻》專家指恒指250天線為重要指標 渣打中長線樂觀

06/01/2023

　　恒生指數半日收報21162，升110點或0.52%，主板成交799.32億元。恒生中國企業指數報7221，升48點或0.68%。恒生科技指數報4520，升26點或0.59%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報357元，升9.2元或2.65%，成交50.45億元；阿里巴巴-SW收報102元，升2.4元或2.41%，成交37.73億元；美團收報188.1元，跌2.7元或1.42%，成交33.04億元。信義光能(00968)升7.99%，收報9.87元，成交2.73億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(渣打銀行網頁截圖)

 

曾永堅：獲利盤或在兩萬一湧現


　　恒指今日高開168點，報21220。早段走勢較反覆，曾倒跌37點，不過在21000邊緣有支持。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股目前估值吸引，相信今年第一季仍會獲海外資金增持，恒指料繼續反覆向上。


　　不過短線而言，曾永堅表示，恒指自10月尾低位14597反覆上升，已反映對通關、經濟復甦及復常的預期，累積了龐大升幅，如今相關消息落實，不排除有資金在21000以上減持，以鎖定利潤。他認為，250天移動平均線為恒指短線較關鍵支持，若果失守此移動平均線，或回調至10天線後再向上升。


渣打60元為關鍵防守位


　　外電引述消息稱，中東最大銀行阿布扎比第一銀行考慮收購渣打(02888)，旨在打造資產逾1萬億美元的新興市場銀行。阿布扎比第一銀行已對渣打進行6個多月的評估。不過其後彭博引述阿布扎比第一銀行的聲明指，「收購談判已結束(no longer doing so)。」


　　渣打在倫敦股價昨曾升21%，高見797.4便士，相當於74.16港元，收市升幅收窄至6.8%，收報705.2便士，折算約65.62港元，較港收市價高6.6%。今日在港股高開5.61%，報65元，早段走勢大致平穩。


　　曾永堅指出，渣打早於2017年已傳賣盤，今次再傳獲中東銀行收購，並非空穴來風。他估計，渣打在新興市場業務表現理想，引來不少機構垂涎，即使有指今次談判告吹，未來仍有較大機會獲其他金融機構提出收購。


　　曾永堅提到，渣打近兩日裂口上升，是反映市場對集團獲大型銀行收購的預期，而這個預期相信會延續下去，並預料股價能跑贏同業，中長線反覆上升。就短線部署而言，他指60元為關鍵防守位，在低位買入的投資者可將60元定為止賺位。

 

渣打傳被提收購談判告吹，股價高開低走仍升近5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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