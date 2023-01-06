【復常炒D乜】友邦借消息連日回吐 大行齊唱好可趁機吸

友邦保險(01299)是其中一隻受惠復常股份，集團計劃大量招募人手，把握香港與內地通關機遇，近日亦獲多家大行唱好，但股價在兩個月內已勁彈五成，昨日(5日)才因旗下友邦人壽遭銀保監指償付能力數據不實而見較似樣回吐，今早(6日)曾再挫近3%低見86.5元，後跌幅收窄，收市跌1%，或可趁機吸納。

(資料圖片)

友邦：通關為保險業帶來強大動力 今年目標招募5千財策顧問

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，深信通關將為香港保險業發展帶來強大動力，更進一步催化公司業務和業界發展。友邦香港已做好充分準備，今年目標是招募5000位優秀財務策劃顧問加入公司，積極抓緊整體經濟復甦對保險業帶來的正面影響，並會加緊步伐為兩地客戶作更好準備，全力參與及支持香港政府於南沙及前海爭取成立保險售後服務中心的工作，全面把握通關以至大灣區帶來的各種新機遇。

他又指，友邦香港將於訪港旅客人流高的地點部署大型廣告宣傳，並且在本地策劃了多元化的客戶推廣和體驗活動，例如位於尖沙咀的財駿服務中心，為客戶提供快捷和體貼的尊貴服務體驗。

美銀指股價勁彈後仍屬首選 瑞銀予目標價100元

美銀證券近日發表研究報告指，友邦保險在兩個月內股價反彈了50%，市場在很大程度上已經消化了友邦可以從邊境重新開放中獲得的好處，惟友邦仍是保險公司中首選，預期今年整體抵港內地人士之保險業務(MCV)的新業務價值總額達2.8億美元，或平均每季8800萬美元，另預計其在東盟市場業務的穩健增長會帶來更多收益，以及在內地長期擴張，包括地域和客戶群擴張及渠道組合變化，予目標價91元，重申「買入」評級。

美銀證券雖下調富途美股評級至「遜於大市」，但認為友邦香港的MCV業務的性質與富途的MC業務不同，區別在於有沒有V，即他們的客戶是親自到香港購買產品，還是只從內地遠程開戶或交易。瑞銀亦繼續看好重新開放的受益者，其中就包括友邦，予目標價100元及「買入」評級。

中信證券：內地人力優勢大增 今年有望率先顯著復甦



中信證券則指，內地於3年疫情管控期間，壽險公司隊伍普遍遭遇嚴重挑戰，存量人力大幅萎縮，新增人力面臨招人難留人更難的困境。和同業相比，友邦在內地的隊伍存量上基本保持穩定，相對優勢大幅提高；增量上對高素質人力具有職業吸引力，隊伍有望最快恢復增長。此外，香港和內地通關在即，友邦香港業務正迎來右側增長拐點，和2015至2016年市場擔心人民幣貶值不同，預計今年起內地訪客配置保單的需求在於海外高利率的儲蓄需求和健康保障需求。



中信證券又指，友邦在疫情期間最大限度地保持存量優勢，在北京、上海、深圳等中國發達城市相對優勢都顯著提高，同時在戰略上持續深耕，包括推進中國區域布局、投資上豐富渠道優勢和健康網路優勢，內在能力較2019年反顯著增強，在今年有望率先實現顯著復甦，並預計明年有望創出歷史新高。惟考慮到去年下半年以來內地先後受到較大範圍的疫情管控、管控放開後疫情大範圍傳播的影響，下調友邦去年新業務價值預測至32億美元，按年跌5%。另預計香港疫情仍存在不確定性，且流失的代理人團隊需時重聚，謹慎假設香港離岸業務恢復至2019年的三分之一，相應上調今年新業務價值預測至37.8億美元，按年增長18%，予目標價101元，維持「買入」評級，是保險股中首選。

銀保監指償付能力數據不實 友邦人壽：去年三季度已整改

友邦雖獲大行一致唱好，但有一負面消息令其股價借勢回調。銀保監昨日發文稱，2022年現場檢查友邦人壽、人保壽險、浙商財險以及安誠財險等4家公司發現償付能力數據不真實問題，其中友邦人壽有未按規定計提最低資本、未按規定計量實際資本、風險綜合評級數據填報不實等問題，將依法依規予以處理。

友邦人壽回應稱，通報主要涉及公司2022年一、二季度償付能力數據報告中的計算差錯，公司高度重視監管通報的問題，已於2022年三季度完成整改，將引以為戒，持續提升償付能力管理工作質效，防範類似問題再次發生。





友邦今日跌1.01%收報88.2元，連跌兩日，累跌3.45%，成交29.53億元。不過，友邦回購不斷應可為股價帶來支持，昨日公司再於場內回購250.7萬股，回購價介乎88.9至92.05元，涉資約2.25億元，自去年5月19日獲授權回購股份，已累計購回2.99億股，佔已發行股本2.4835%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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