免檢疫通關澳門人流復現 濠賭股獲大行唱好再落鑊

昨日(8日)為內地及港台入境澳門不須出示新冠檢測證明首日，各口岸迎來近4萬旅客入境，加上澳門同日將新冠列風土病，確診者毋須申報及隔離，市面及多個賭場都再現人流，有澳門酒店業者看好農曆新年檔入住率可達疫前水平，已累積巨大升幅的濠賭股今日(9日)再落鑊，其中永利澳門(01128)及新濠(00200)都飆逾半成。近日亦有多間大行唱好通關後澳門博彩業可復甦，其中美銀及瑞信齊上調多隻賭股目標價，惟現價高追要小心。

(永利澳門網頁截圖)

澳門將新冠列風土病確診毋須申報 各口岸昨迎3.9萬旅客入境

據澳門電台報道，澳門治安警察局公布，昨日(8日)全日各口岸共有7.9萬人次旅客出入境，入境和出境各有約3.9萬多人次。此外，澳門昨起結束疫情過渡期，又宣布將新冠感染列作風土病，確診者毋須申報及隔離，徵狀不重的感染者可以上班，健康碼亦將停止紅、黃碼功能等。市面昨日一片暢旺，中區及路氹區多個賭場都人頭湧湧。午後至晚上，中區新馬路、大三巴、氹仔舊城區、路氹城多間大型酒店購物商場人流明顯增加，有餐廳、外賣小食店做到「無停手」。

另澳門海事局指上周六(7日)預售船票達約1500張，料農曆新年假期為港澳海上客運高峰期，旅遊局冀港人遊澳可助提振澳門旅遊經濟。據《澳門日報》報道，有澳門酒店業者表示，1月8日後酒店預訂率約七至八成，更看好農曆新年檔入住率達九成，與疫前水平看齊，現酒店房價平穩有序，未有大幅波動，倡酒店業避免節假日加價，共同保持澳門旅遊復甦勢頭。



另方面，香港與內地亦昨起通關，首日截至晚上8時4.5萬人經陸路口岸往返，特首李家超指不設限額的日子定會來臨，目標是短期內可有序全面通關。官方《新華社》則引述消息，兩地將於一周內檢討及研究下階段通關方案。港府又表示，昨起將逐步恢復經港澳客輪碼頭來往兩地的渡輪服務，初期每日日間提供共約10班，而現時來往兩地的跨境巴士亦會繼續按實際需要加強服務。

美銀：澳門將成內地人首選目的地 偏好金沙美高梅



美銀相信在內地重新開放的早期階段，澳門將成為內地人首選出境目的地，因為疫情之前的內地熱門出境目的地如日本、韓國等最近正收緊入境限制，而內地和澳門之間進一步放寬邊境政策將是近期催化劑。美銀重申對澳門博彩業的積極看法，期待出現復甦，建議投資者在今年買入，更喜愛具有市場份額增長潛力的賭股，料可受惠酒店客房和賭桌分配增加，偏好金沙(01928)及美高梅(02282)，目標價分別升至33元及13.1元，銀娛(00027)亦升至62元，均予「買入」評級；永利澳門則升至10.6元，予「中性」評級；惟澳博(00880)從「買入」降至「中性」，目標價下調17%至4.9元，以反映上葡京(GLP)進一步升級，及衛星賭場持續不確定性。



摩通亦指，1月8日起由內地及港台入境澳門毋須出示新冠病毒檢測證明，前往澳門愈來愈方便，而內地及香港佔疫前博彩總收入的95%，兩地現均恢復常態。另渡輪來往香港及澳門已恢復運作，佔疫前訪澳旅客的15%至20%。上述因素對市場情緒產生積極影響，由於預期澳門博彩業復常速度較該行及市場預期快，故並不意外澳門於今年下半年可達致全面復甦，重申看好賭業股，首選金沙，予「增持」評級及目標價30元。

瑞信：上半年通關及賭收回升可撐股價 惟下半年有下行風險

瑞信則預測，濠賭股今年上半年及下半年的表現將有明顯差異，上半年通關及賭收回升等正面消息將繼續支持股價，但隨著增長樽頸問題開始浮面，下半年股價或有下行風險。澳門博彩的積累需求或不如美國及東南亞強勁，基於中國巨集觀經濟較弱及物業市場損害博彩客戶財富，加上博彩中介制度消失對高端用戶部分造成持續性影響，典當舖大減及資金流減少限制博彩毛收擴張，以及客戶組合轉向低毛利及博彩設施使用率較低的中端與休閒旅客，預期明年中場博彩毛收僅及疫前85%，濠賭股整體EBITDA僅及疫前77%，中場賭收回升至疫前85%水平。

在選股方面，瑞信指，因估值調整及收入復甦，短期看好美高梅，將評級由「中性」升至「優於大市」，目標價亦升1.64倍至10.3元，中期則看好非博彩概念較強、負債低及估值吸引的股份，維持金沙「優於大市」的評級，目標價升65%至30.5元；銀娛目標價升至53元，惟評級降至「中性」；另新濠、永利澳門及澳博目標價分別升至8.6元、8.7元及5元，均予「中性」評級。

潘鐵珊：賭股炒到過晒龍 金沙若失守26.5元宜沽一半

此外，香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目指，濠賭股與餐飲股不同，通關不代表人人都會湧去賭場賭錢，多了人到澳門旅遊度假也不一定即刻出現，賭股已炒到「過晒龍」，其中金沙策略上只可看著小時圖，如升至沒能力再升，並守不住26.5元，起碼先食一半胡，再跌宜全數沽出；如沒時間每小時留意，亦宜先減持一部分。雖然外資比較鍾意賭股，但資金炒上炒落亦會有換馬情況。



金沙半日升3.52%收報27.95元，美高梅升3.54%報10.54元，銀娛升2.84%報52.5元，永利澳門升5.88%報9.72元，澳博升2.99%報4.82元，新濠升5.38%報9.6元。值得一提，博企看來都對前景樂觀，不吝惜獎勵員工，繼永利澳門將於1月16日向員工發放相等於1個月薪酬的特別津貼後，銀娛亦宣布，於1月18日向所有高級經理及以下職級的合資格員工發放相等於1個月月薪的一次性特別獎金，約98%團隊成員受惠。









(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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