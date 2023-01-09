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《午市前瞻》專家料恒指午後難大升 阿里巴巴可待100元吸納

09/01/2023

　　恒生指數半日收報21328，升336點或1.6%，主板成交859.41億元。恒生中國企業指數報7267，升123點或1.73%。恒生科技指數報4556，升125點或2.82%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報109.6元，升8元或7.87%，成交72.29億元；騰訊控股收報358.6元，升9.2元或2.63%，成交50.51億元；美團收報181.1元，跌1.6元或0.88%，成交37.84億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

 

(螞蟻集團網頁截圖)



李偉傑：三個不明朗因素消除


　　科技股開市造好，帶動恒指今日高開304點，報21295，早段走勢大致平穩。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指由前年2月至去年10月尾的跌勢，主要因為疫情封控、內房危機及加息問題而形成，如今此幾項不明朗因素消除，令資金不斷在復常概念股、內房股及科技股之間輪動，加上人民幣轉強，推動恒指自11月尾開始回升。


　　不過，李偉傑指出即使有好消息配合，但恒指9日RSI自年初以來持續處於超買水平，在低位買入的投資者或因此先食胡，令恒指近期升幅較小。他預期，今日會在21200附近徘徊，難見升幅突然擴大，今年第一季則有望挑戰22400。


阿里巴巴今年初走勢樂觀


　　阿里巴巴公布，非並表關聯方螞蟻科技集團在上周六(7日)宣布兩個合計持有超過50%股權和投票權的主要股東投票結構將會發生變化，馬雲將不再控制該兩個主要股東持有螞蟻集團多數投票權，而該集團在螞蟻集團的股權保持不變，以及任何其他股東均不控制螞蟻集團。


　　受消息刺激，阿里巴巴高開3.94%，報105.6元，曾升逾7%至110元。李偉傑表示，中央開始著手整改及推出反壟斷政策，正由螞蟻集團而引起，現時集團不再受馬雲控制，未來螞蟻集團重新上市的期望增加，加上集團早前獲內地監管機構批准，為轄下消費業務增資105億元，均令阿里巴巴股價保持強勢。


　　他續指，阿里巴巴目前市盈率偏低，而平台經濟企業陸續配合中央的監管框架，未來新業務發展會較順利，對他們第一季的盈利增長感樂觀，加上中美兩國在中概股審計方面的陰霾逐漸減退，都對阿里巴巴有利。


　　部署方面，李偉傑指阿里巴巴年初至今已升逾兩成，累積相當大的升幅，且9日RSI已升至嚴重超買區。他又指，阿里巴巴於去年7月高位122元的阻力較大，現價買入的值博率一般，不建議短線炒家於現價高追，可候100元附近再買入。

 

馬雲對螞蟻不再有控股權，阿里股價今早曾高見110元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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