Tesla再減價新能源車股連日受壓 邊隻可吼邊隻咪掂？

美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)兩個月內第三度宣布降價，降幅最多逾一成 ，在勁敵發動減價戰下，造車新勢力「蔚小理」上周五(6日)捱沽，今日(9日)沽壓未除，其中小鵬汽車(09868)稱不會跟隨降價，兼有大行指其最受Tesla減價衝擊，逆市再挫半成，比亞迪(01211)及理想汽車(02015)縱獲券商唱好股價仍偏軟。值得留意，內地新能源汽車購置補貼政策已於去年底終止，一些無法漲價的車企要小心，縱使銷售理想，料在競爭加劇及原材料成本壓力下也難賺到錢。

(Tesla官網截圖)

Tesla上月交付量創5個月低 5款車型最多再降價逾13%

特斯拉中國宣布，對國產Model 3後驅版、高性能版，及Model Y後驅版、長續航版、高性能版等5款車型進行降價，降幅最高超13%，其中Model 3起售價22.99萬元人民幣，Model Y起售價25.99萬元人民幣，創下歷史最低價格，特斯拉同時下調日本電動車售價，減幅約一成，另在新加坡Model 3及Model Y現有庫存亦開始提供減價優惠。特斯拉對外事務副總裁陶琳發布微博稱，特斯拉價格調整的背後，涵蓋了無數工程創新，實質上是獨一無二的成本控制之極佳定律，堅持以成本定價。

值得一提，日前內地乘聯會公布數據顯示，特斯拉上月僅交付55796萬輛電動車，按年跌21%，按月跌44%，創下5個月以來最低水平。去年第四季以來，特斯拉已頻頻推出名目繁多的促銷活動變相降價，包括在今年元旦期間推出「新年大禮包」。在1月1日至2月28日，用戶購買Model 3和Model Y並完成交付，就能享受限時交付激勵6000元人民幣；如果選擇特斯拉合作保險機構相應車險，可再享4000元人民幣限時保險補貼。

小鵬稱不會跟隨降價 美銀：Tesla降價小鵬首當其衝

小鵬早前宣布，今年旗下各車型全國建議零售價將保持與去年底的綜合補貼後價格一致。而就是否會跟進今次特斯拉降價，小鵬汽車相關人士表示，小鵬有自己的銷售節奏，會根據自身情況決定產品售價及促銷活動，而非跟隨其他車企。不過，特斯拉去年第三季整體售車毛利率高達27.88%，同季小鵬售車毛利率僅11.63%，小鵬如不加價，售車毛利率恐與特斯拉相差更遠。



美銀證券發表研究報告指，特斯拉宣布Model 3及Model Y價格將降至新低，或為同行的銷售額及股價帶來壓力，首當其衝是主要車型P7價格及定位對標Model 3的小鵬汽車。另小鵬宣布在國家補貼政策結束後將承擔全部補貼成本，預期今年產品平均售價及毛利率都將受壓，部分抵銷其銷售增長。由於P7更新版本較原預期更早推出，相應將小鵬今明兩年總銷量預測上調2%及5%，達到12.9萬及18.5萬輛，但因售價下降，僅將銷售額預測上調0.3%及3%，目標價則由45元升至48元，評級由「買入」降至「中性」。





(小鵬汽車官網截圖)

比亞迪去年銷售勁本月起加價 交銀國際予目標價355元

反觀比亞迪早前宣布，自1月1日起對相關車型官方指導價進行正式調整，上調幅度為2000至6000元人民幣不等。華創證券維持比亞迪「強推」評級，指其正處當打之年，12月產銷平穩，去年全年汽車銷量升1.53倍達186.9萬輛，創國內自主品牌銷量新紀錄，公司又宣布自1月1日起加價。預計今年內地新能源乘用車銷量增51%達989萬輛，比亞迪銷量有望增77%達330萬輛，再創紀錄，看好其全產業、多業務、海內外的厚積薄發，予目標價345.8元。



交銀國際亦維持比亞迪「買入」評級，目標價355元，指其12月新能源汽車銷量再創月度新高，去年全年銷售目標完成率超過120%，考慮到各方面阻滯，可算表現強勁，預計公司在插電混動汽車細分市場和中端新能源汽車領域的強勢表現，可以確保其今年銷量增長，並預計海外布局也可能成為推動今年銷量增長另一關鍵動力。





東吳證券指蔚來新品周期強勢 瑞信料理想今年交付增八成



另外，東吳證券維持蔚來(09866)「買入」評級，表示蔚來12月乘用車交付量為15815輛，同比升50.78%，環比升11.55%，符合該行預期。另蔚來上月24日發布全場景智能電動旗艦SUV全新ES8，將於今年6月開啟交付；智能電動旗艦轎跑SUV EC7也於同日發布，為NT2平台首款Coupe SUV車型，預計今年5月開啟交付。今年還將發布ES6/EC6全新改款及一款全新車型，共計8款NT2平台新車在售，新品周期強勢。



瑞信則指，理想汽車去年12月交付量在疫情期間仍創下新高，應歸功公司在零部件供應鏈和車輛交付方面的出色執行能力，維持目標價35美元，評級「跑贏大市」。估計L9和L8訂單積壓量將分別超1萬輛和1.5萬輛，或有助今年銷售表現。據公司指引，L9和L8可持續月度交付量分別為8000至1萬輛，以及1萬至1.5萬輛，公司亦將在2月8日推出旗艦SUV理想L7，因此預計其今年交付量將按年增長80%至24萬輛。





商務部料今年汽車消費市場保持增長 會多措並舉支持

內地新能源汽車購置補貼已於上月底結束，商務部新聞發言人束珏婷稱，這會連同疫情影響令汽車消費市場出現一定波動，擴大汽車消費面臨一定壓力，惟內地經濟韌性強、潛力大，防疫措施不斷優化調整，經濟有望回升，預計今年汽車消費市場整體保持增長，政府會多措並舉穩定和擴大汽車消費。

至於近月內地汽車銷量只屬一般。中汽協根據重點企業周報數據推算，去年12月全國汽車銷量245.5萬輛，環比增長5.5%，惟同比下降12.1%。乘聯會則預測12月全國新能源乘用車銷量在73萬輛，環比微增0.4%，同比增長約45%，有望創乘用車廠商銷量新高。

小鵬今日收市跌5%報38.95元，連跌兩日，累跌11.48%。比亞迪則跌0.49%報201.4元，理想跌0.6%報82.95元，零跑汽車(09863)跌0.53%報27.95元，惟蔚來升3.12%報81.05元。其他車股升跌不一，吉利(00175)跌2.35%報11.66元，廣汽(02238)跌1.26%報5.47元，長汽(02333)升1.18%報10.3元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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