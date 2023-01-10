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【虛幣世界】上周有5萬份ETH看跌期權，惹市場關注

10/01/2023

　　消息指，從Deribit的訂單上顯示，有50000份以太幣得期權買入訂單，行使價為400美元，將於六月到期，消息惹起市場關注。目前以太幣價格約為1300美元，意味買入者看跌以太幣約69%，在Deribit上，一份以太期權合約代表一份ETH。


　　另外，市場仍關注美國通脹問題，2022年3月的通貨膨脹率為8.5%，當時的聯邦基金目標利率為0.25%至0.50%，投資者對通脹預期下降認為是正面信號，對於比特幣和以太幣價格，通貨膨脹率和聯邦基金利率之間的差距越早縮小，市場就越早開始預期貨幣緊縮政策將結束，其影響可能會為兩者帶來額外的價格動力。


　　加密貨幣走勢平穩，據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17206.14元(美元．下同)，升0.16%(24小時比較．下同)；以太幣現報1325.12元，升0.36%；艾達幣報0.3205元，升1.17%；瑞波幣報0.3514元，升0.72%。
　
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