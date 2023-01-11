【虛幣世界】Coinbase計劃裁員兩成，市場反應積極

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN) 表示計劃裁員約950名員工，約為員工總數的20%左右，作為重組的一部分，預計將在第二季度末完成。該公司預計重組將耗資1.49億美元至1.63億美元，其中包括5800萬至6800萬美元的與員工遣散相關的現金費用。



華爾街分析師對Coinbase的裁員公告反應積極， 巴克萊的分析師表示，裁員重組消息令市場感到鼓舞，因為它表明公司在極具挑戰性的加密貨幣以及宏觀環境中，認真對待財務紀律，同時承認這也可能表明該公司正在為艱難的一年。



加密貨幣走勢平穩，據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17438.16元(美元．下同)，升0.26%(24小時比較．下同)；以太幣現報1339.49元，升0.29%；艾達幣報0.3221元，跌0.03%；瑞波幣報0.3513元，升0.20%。



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