【虛幣世界】FTX已收回50億資產，比特幣升近萬八美元

消息指，在FTX聽證會上，該交易所表示，已經收回了超過 50 億美元的不同資產，但不包括巴哈馬證券委員會持有的另外 4.25 億美元的加密貨幣。代表FTX的Landis Rath&Cobb律師Adam Landis表示，他們知道「薯條哥」用這筆錢做了什麼，其中包括購買飛機、房屋、舉辦派對、進行政治捐款，同時贊助了邁阿密的FTX 競技場、一級方程式車隊、英雄聯盟、科切拉音樂節以及許多其他企業、事件和人物。



比特幣再現升幅，目前貼近18000美元，交易員關注今日的美國通脹報告，美國股市收高。 以科技股為主的納斯達克綜合指數收盤上漲1.7%，而標準普爾500指數和道瓊斯工業平均指數(DJIA)分別上漲1.2%和0.8%。



加密貨幣走勢平穩，據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17946.94元(美元．下同)，升0.02%(24小時比較．下同)；以太幣現報1390.35元，升0.07%；艾達幣報0.3233元，升0.09%；瑞波幣報0.3736元，升0.22%。



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