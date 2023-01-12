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【復常炒D乜】內地重開刺激需求油價五連漲　中海油增產獲大行唱好追落後

12/01/2023

　　市場除繼續憧憬美國聯儲局放緩加息步伐外，中國重新開放亦料可帶動原油需求上升，加上高盛看好油價可升至110美元，抵銷美國原油庫存大增的負面因素，國際油價昨日(11日)升逾3%，連升5日，自低位反彈逾一成，創下一周新高，並創下去年10月初以來最長連漲，刺激油股今日(12日)上漲，其中中海油(00883)公布今年油氣淨產量增加5至7%的目標，獲大行唱好，股價應可追落後。

 

(中海油網頁視頻截圖)

 

中國原油需求抵銷美原油庫存大增　紐油布油均升逾3%


　　雖然上周美國原油庫存意外大增1900萬桶，是有史以來第3大單周增幅，但有分析指，油價最大推動因素來自中國原油需求，中國企業近期都趕在農曆新年前買入大量美國原油，估計本季內中國因素將會是最大上升動力。另市場對全球經濟前景改善的希望，及制裁給俄羅斯原油產量帶來影響的憂慮，亦利好油價。紐約期油昨收報每桶77.41美元，上升3.05%，連升第5個交易日，是去年10月以來最長升市。倫敦布蘭特期油收報每桶82.67美元，上升3.21%，連升3日。

 

高盛：中國亞洲完全重開油價可達110美元　中海油：將處80美元以上


　　高盛環球商品研究部主管Jeff Currie表示，商品價格的走勢，特別是原油價格，將取決於本月稍後農曆新年結束後中國經濟完全重新開放的進展。早前被閒置的飛機、火車及汽車只要重新開動，將會對原油需求帶來很大動力。如果中國及其他亞洲經濟體完全從防疫限制中重新開放，到第三季布蘭特期油每桶可能達到110美元。

 

　　另中海油首席財務官謝尉志在今年戰略展望記者會上表示，俄烏戰爭持續導致能源危機，推高天然氣價格，而內地能源需求已恢復，令供給格局改變，油組(OPEC)亦加強供給調控。雖歐洲今年冬天並沒如預期般出現能源危機，但能源供給能夠回到以往的機會不大。預期種種因素會令油價保持在較高水平，未來將繼續處每桶80美元以上。


　　不過，美國能源部本周二(10日)發布月報表示，全球石油需求增長仍面臨許多變數，包括中國開放後的疫情衝擊程度。今年布蘭特原油均價預估將年減18%至每桶83美元，相比上月預估每桶92.30美元明顯下調，2024年均價也預期將續跌至每桶78美元，主要因全球石油庫存回升將對油價造成壓力。

中海油今年產量目標最多6.6億桶油當量　料有9個新項目投產

 

　　另方面，中海油公布，公司去年淨產量預計達約6.2億桶油當量，今年目標為6.5億至6.6億桶油當量，其中中國約佔70%、海外約佔30%。2024年和2025年，淨產量預計將分別為6.9億至7億桶油當量和7.3億至7.4億桶油當量。另今年資本支出預算總額為1000至1100億人民幣，去年預計約1000億人民幣。


　　今年公司預計將有9個新項目投產，主要包括中國渤中19-6凝析氣田I期開發項目和陸豐12-3油田開發項目，以及巴西Mero2項目和圭亞那Payara項目等。2022至24年公司全年股息支付率預計將不低於40%；無論經營表現如何，全年股息絕對值預計不低於每股0.70港元。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

高盛：中海油將受惠油價高企　予目標價15.1元 

 

　　高盛發表報告指，中海油估計去年產量為6.2億桶油當量，與該行預測相若。公司亦預測至2025年每日產量為200萬至203萬桶油當量，意味2022至25年產量複合增長率介乎5.6%至6.1%，可能超出原來設定每日200萬桶目標，產量增長均由9個新項目支持。新項目收支平衡價為每桶20至30美元，預測布蘭特期油價格今年將為98美元，相信中海油高度具競爭力的項目組合，將受惠於油價高企。中海油目前派息政策意味股息率在2022至24年間達最少12厘，重申「買入」評級及15.1元目標價。


　　另瑞信指，中海油今年策略展望顯示其正面發展與早前指引一致，集團今年生產目標按年增長5%至6%，主要受9個新項目起動支持。最新產量指引可使集團達至2025年日產200萬桶的里程碑，此為集團於2017年設下的長期目標，由此可見其執行能力。相信中海油最新展望會受市場歡迎。另假設集團派息比率為60%，其現時提供的2022年股息收益率達19%，具吸引力，維持「跑贏大市」評級及目標價13.5元。


　　摩通則指，中海油今年經營策略或帶來輕微正面反應，調低今年每股盈利預測約15%，以反映較低的油價價格假設，但調升2025年每股盈利預測8%，以反映更高產量和更低成本。而中海油將於3月29日公布第四季業績，預期季度純利按季跌3%，略低於市場預期；估計末期息每股派0.55元人民幣，即現價約6%，目標價由12.1元微調至12元，評級維持「增持」，依次偏好中海油田服務(02883)、中石化(00386)、中海油或中石油(00857)。

 

林家亨：油價今年有望重上100美元　中海油比中石化更值博

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指中海油基本因素頗佳，相比美國埃克森美孚，集團債務低，市盈率及預期市盈率亦低差不多一倍，派息亦遠高於美國石油股。另方面，中國恢復通關對未來經濟有不錯的刺激作用，雖美國因連續加息令其今年陷經濟衰退機會大增，但估計全球經濟不會陷入衰退，原油需求一定會恢復，料油價會繼續上升，今年有可能重上100美元，中海油值得重點投資。而中石化兩三個月前已由約3元升了近三成，主要因油價當時由高位回落，令汽車更多使用電油，而中海油比3個月前只升了6、7%，應可追落後。

 

　　今日「三桶油」齊造好，中海油半日升2.18%收報10.32元，中石油升4.16%報3.76元，中石化升1.29%報3.93元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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