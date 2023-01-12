【風水指數】中信里昂：恒指兔年11月見頂 旺石油及科技板塊

中信里昂證券發表2023年風水指數報告，預測新一年恒指的走向及相對表現。報告表示，2023年為癸卯兔年，恒生指數屬土雞，預測黑兔在年初將東走西顧、試探一番，夏末蹉跎下行，之後在年底反彈，整個冬季持續活躍，以小漲之勢收尾，料今年恒指在8月見全年最低位，11月恒指將會見全年最高位。



報告續指，水兔隱含火勢，得陰木相生，一點即燃。由於雞命中缺火，這把火將平衡其命盤。兔子八字欠金，絕非吉兆。金者金錢也，代表股市；命盤預示動作連連，但所獲不多。



今年旺石油、天然氣及科技板塊



報告提及，按風水理論，今年財運最旺的是火系行業，包括石油、天然氣、時裝和科技，高點出現在春末。與之相似，木系行業運勢也不錯，包括醫療、教育和種植業，高點出現在早春、晚秋和冬季。



報告又指，土系的房地產、建築業和水系的旅遊、酒店和運輸業很可能表現平平。這也許讓人失望，但對香港和大中華區的旅遊和房地產業而言，這可能已是有所好轉。由於八字再次缺金，金融和以金屬為原材料的行業，如電池製造，將持續受壓。



兔年電信互聯網、石油天然氣及半導體大吉



中信里昂發表兔年風水指數報告表示，兔年「大吉」的行業方面為火，相關行業為電信/互聯網、石油與天然氣、半導體，並指八字命盤火運亨通，高點位於春末，屆時水氣處於低谷，利於大火旺燒。



報告指，雖然世界各地都面臨供應鏈問題，需求水準也高低不等，但廣告業和小型科技類產品將承托消費，讓其維持較高水準。各個火系行業均將上行，從其貌不揚的焦炭爐到美妝、再到光學產品。需要特別留意的是迴圈再生和維修兩個行業將緩步攀升。



至於「吉」的行業方面則為木，相關行業為醫療衛生、種植業以及消費品，並指盤中水勢豐盈，勢能生木，但火勢同樣兇猛，遇木則焚。因此，今年木系行業可能動作多多，但實際漲跌很微。木運仍屬強勢。此外，飛星圖中，位居中央的也是一顆木星。預計以下行業會行好運，包括教育、設計、整修、藝術、宗教和出版。



凶」行業為金 不利金融及策略





報告提及，「凶」的行業方面為金，相關行業為金融及策略等，並提及八字命盤中已經連續第二年缺金。市場很明顯會受創，但受影響的主要是鋼鐵和機械行業，而這兩個行業相比去年本也不太可能有起色。從夏到冬的幾個月通常有利於金，8月9九月會有一波基本支撐，但這段時間市場本就困難重重，因此不會有外界幫助。



報告指出，陽宅風水方面，正北和正南是今年的最佳方位，西南和中央次之。最好避開東北和西北兩個是非之地。正東和正西也要小心行事。今年太歲位於正東，凶煞歲破和三殺星位於正西。



狗、猴、羊、豬和龍將迎來一年好運





經歷大起大跌的虎年，大部份生肖將能在來年稍稍喘息，不怕猛禽的狗、猴、羊、豬和龍將迎來一年好運，鼠、牛和馬運勢上佳，兔和虎雖有顧慮，但來年也算順利，另外，一年中雞的運勢最差，不但會落水，還要提防鷹隼的撲擊。



屬兔之人的財神方位為東北，強運器物為青釉球瓶，幸運顏色為紅色、黑色及藍色，又指順風順水的日子要暫時告一段落了。雖然今年有幾顆吉星護體，但要謹記，篝火之旁當有群狼環伺。

撰文：經濟通採訪組

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