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《午市前瞻》美國通脹續回落有利港股 通關概念股難再大升

13/01/2023

　　恒生指數半日收報21549，升35點或0.16%，主板成交653.34億元。恒生中國企業指數報7319，升7點或0.1%。恒生科技指數報4485，跌1點或0.04%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690);阿里巴巴-SW收報111.3元，升0.5元或0.45%，成交35.04億元;騰訊控股收報364.4元，升0.4元或0.11%，成交32.37億元;美團收報169.6元，跌3.4元或1.97%，成交27.74億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

 

(周大福網頁截圖)

 

聶振邦：成交維持逾千五億元有利後市


　　恒指近日維持21500上下波動，獨立股評人聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然近期大市無方向，但近日大市總成交額維持較高水平，上兩個交易日均有約1600億元，整體交投活躍。他指，大市成交維持在1500億元以上屬健康市況，若今日維持21500以上收市，疊加美國通脹回落，下周有望升破22000，交投暢旺後更有望挑戰22500。


通關因素炒得七七八八


　　過去一周香港正式與內地通關，帶動本地零售一同炒起，藍籌周大福(01929)更成功破頂高見18.16元。聶振邦指周大福觸及18元水平後接連回落調整，早於2021年10月亦曾高見約18元後回落；周大福由去年11月低位12.26元至今已累積約四成升幅，通關因素已反映得七七八八，預計18元以上會出現較多獲利盤，現價距離18元升幅不足一成，上升空間有限。他補充，大市突破22000大關氣氛良好後才有利周大福企穩18元，所以只能與大市同步。


　　另一通關概念股莎莎(00178)亦受惠炒上，目前於1.8至2元水平橫行。聶振邦指近期同為化妝品股的卓悅(00653)附屬公司被申請破產，消息面上較為不利莎莎，預計莎莎在市況向好下或能突破2元，但高見2.3元亦會遇到阻力。 

 

通關概念刺激周大福股價走強，本月初高見18.16元後回調整固。

(經濟通HV2報價系截圖)

 

撰文: 經濟通通訊市場組

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