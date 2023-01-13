《嚟緊炒D乜》威馬汽車借殼APOLLO上市 升上1銀先叫合理

APOLLO出行(00860)協議向威馬控股收購威馬汽車(WM Motor)全部已發行股本，總代價約20.23億美元(約158.54億港元)，APOLLO出行將透過發行288.25億股結算，每股作價0.55元，比前收市價溢價115.69%。

(APOLLO出行網頁截圖)



威馬汽車在內地從事產銷電動乘用車，2021年銷量4.41萬輛，按年翻一番有多。該公司引述灼識諮詢報告，威馬汽車2021年電動SUV銷量在中國主流市場所有純電動乘用車製造商中排名第一，2021年電動汽車銷量及智能電動汽車銷量均在中國主流市場所有本土汽車製造商中排名第三。



APOLLO出行擬通過配售代理向不少於6名獨立承配人配售最多約71.23億股，每股作價同為0.55元，集資淨額約35.26億元，當中約20%用於償還部分臨時融資及其他當時現有借款，或威馬控股或威馬汽車決定不提取臨時融資及承諾常備融資，則該部分資金將投入經擴大集團的供應鏈；約70%用於進一步發展其設計、開發、製造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車以及提供出行技術解決方案業務等。



市值有排都未追上蔚小理



APOLLO出行承諾在收購完成及配售完成後以配售事項的部分所得款項淨額償還部分臨時融資。威馬控股目前已就臨時融資約7.2億人仔訂立條款清單。威馬控股由APOLLO出行非執行董事沈暉連同其配偶王蕾實益擁有30.82%股權，由多元化機構及個人投資者擁有69.18%。當交易完成後，威馬控股及其一致行動人士持有APOLLO出行之股權由33.1%增至69.44%。



錢駿認為，威馬汽車借殼APOLLO上市，當然屬好消息。計計數，理想汽車(02015)目前市值約1847.91億銀，蔚來(09866)目前市值約1522.8億銀，小鵬汽車(09868)目前市值約658.09億銀，而APOLLO市值僅113.9億銀(已計及配售71.23億股及收購威馬汽車發行288.25億股結算股份)，如果以蔚小理中市值最細的小鵬汽車計，市值都有658億銀，將它打個七折，再套落APOLLO之上，APOLLO要升3倍先追上小鵬汽車市值70%，換言之，以APOLLO現價0.25銀計，起碼要升上1銀，先叫合理(這類毫子股，若果之後合股、供股或配股則另計)。

APOLLO出行今日(13日)升0.43%收報0.234元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：錢駿

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