  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》大市有回落壓力惟未見頂 宜待回落至兩萬一部署阿里

17/01/2023

　　恒生指數半日收報21527，跌219點或1.01%，主板成交667.32億元。恒生中國企業指數報7294，跌56點或0.76%。恒生科技指數報4477，跌29點或0.64%。


　　恒指三大成交股份依次為藥明生物(02269)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);藥明生物收報69.9元，跌4元或5.41%，成交62.73億元;阿里巴巴-SW收報113.9元，升0.5元或0.44%，成交37.39億元;美團收報163.9元，跌1.7元或1.03%，成交30.89億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、美團及騰訊控股(00700);騰訊控股收報367.2元，跌3元或0.81%，成交26.05億元。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、美團及騰訊控股。

 

(阿里巴巴香港網貢截圖)

 

黃偉康：250天線支持力有待驗證


　　恒指昨日未能成功挑戰22000大關，今早大市回吐，最多跌約200點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，假期前市況轉趨淡靜，北水假期前亦不活躍，令港股動力減弱。今早醫藥股遭受較大沽壓，他解釋即使如先聲藥業(02096)一樣獲得新冠藥物上市許可，但疫情大勢趨回落，個別主題一時炒起難有長期支持，故投資者不敢將醫藥股「砸過年」，長假期前先行減持避免風險。


　　黃偉康解釋大市上升力度不足，11月至今亦累積較大升幅，故目前出現調整亦理所當然。他認為短期下試甚至試穿21000都屬於合理情況，250天線普遍預期會有較大支持，但實際支持力度仍有待觀望。他補充，即使短期出現調整，但整體大市未算見頂。


阿里正重括升軌，擴大回購成數高


　　據《華爾街日報》報道，GameStop主席科恩(Ryan Cohen)已經購入阿里巴巴(09988)價值數億美元股份，並正私下推動阿里巴巴股票回購計劃擴大200億美元，達到約600億美元。科恩同時認為阿里巴巴股票被低估的看法，認為阿里巴巴未來五年可實現雙位數銷售額和近20%自由現金流增長。


　　黃偉康認為阿里受惠於低基數效應下，實現雙位數銷售額並不難。阿里近期經歷連串重組，股權問題得以解決令監管力度減輕，市場感覺阿里正重拾升軌。儘管有市場人士質疑內地經濟表現，但視乎中央的刺激力度，內地經濟於低位中有一定韌性，對阿里基本面亦有利。他看好阿里股價今年上半年表現，但阿里始終為恒指重磅股，大市波動對其亦有影響，建譏待大市回落至21000時再考慮部署。


　　對於科恩希望將阿里回購計劃擴大至600億美元，黃偉康認為回購對穩定股價有幫助，同時亦能穩定市場，應不會有來自監管當局壓力，故料成事機會較大。 

 

阿里巴巴近日多次上破115元皆未能成功突破該位。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

68.950

異動股

01368

特步國際

9.690

異動股

02096

先聲藥業

11.640

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 69.000
  • 01368 特步國際
  • 9.680
  • 02096 先聲藥業
  • 11.660
  • 02459 昇能集團
  • 1.820
  • 02382 舜宇光學科技
  • 102.200
股份推介
  • 02314 理文造紙
  • 3.490
  • 目標︰$3.95
  • 03800 協鑫科技
  • 2.010
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 41.850
  • 目標︰$46.00
  • 01157 中聯重科
  • 4.450
  • 目標︰$4.63
  • 02385 讀書郎
  • 8.600
  • 目標︰$12.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.000
  • 00700 騰訊控股
  • 367.200
  • 00001 長和
  • 49.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 163.600
  • 00388 香港交易所
  • 354.800
報章貼士
  • 01776 廣發証券
  • 13.040
  • 目標︰--
  • 01055 中國南方航空股份
  • 5.650
  • 目標︰$6.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 220.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2023 13:43  【數據解讀】經濟學家關注人口回落，對今年首季經濟表現謹慎樂觀

17/01/2023 12:07  恒指半日低收219點報21527，藥明收跌逾5%，舜宇升3%

17/01/2023 12:07  中海油服:目前訂單量超過歷史水平，對今年業績前景感樂觀

17/01/2023 11:32  【恒大困局】傳恒大向債權人提出兩套境外債重組選項，包括債轉股

17/01/2023 10:01  【聚焦數據】中國第四季GDP增長2.9%優預期，全年增3%

17/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒４５億元，買藥明沽美團

17/01/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】大和跟進科技股，調高騰訊、美團及京東目標價

13/01/2023 16:56  《嚟緊炒Ｄ乜》威馬汽車借殼ＡＰＯＬＬＯ上市，升上１銀先叫合理

17/01/2023 11:41  《財資快訊》美電升報７﹒８１５７，隔夜拆息升至１﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里傳獲大孖沙入股推動回購逆市靠穩　大行輪番唱好高位唔怕買？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》大市有回落壓力惟未見頂 宜待回落至兩萬一部署阿里
人氣文章

新聞>財經熱話

【科技股】美團持續弱勢　高位有貨吼位止蝕？
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

有交友App涉按年齡定價 中年人多付2至4成
人氣文章

時事要聞

全力發展經濟 招商招人才 陳茂波︰問責團隊恢復外訪
人氣文章

辦公室政治．潘少權

主管用人唯私！下屬無所作為！糾正歪風隨時惹禍上身？辦公室內「是非」比「是與非」更重要？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

2023星座運程預測：獅子、處女、天秤、天蠍留意！哪一個星座愛情事業兩極端？哪一個星座人氣爆燈兼有貴人？塔羅師美子逐一分析！
人氣文章

Beauty

3款兔年限定紅調香薰，為新年添氣氛！LOEWE超可愛兔型蠟燭，MFK為經典之作加入中國色彩，Jo Malone 9色芳醇古龍水，忠粉必愛！
人氣文章

Art & Living

Hot Art News：Masterpiece London停辦、首屆Art SG於新加坡開幕、蒙娜麗莎被盜？表現最好的3位美國藝術家
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肺癌腦轉移存活期僅1至3個月！第三代抑制劑助患者無惡化延長存活、維持生活質素
人氣文章
疫下膽固醇不理想個案急升！調查發現：7成人檢查前「出貓」！專家：增加心臟病發風險
人氣文章
香港百歲人口破萬！年紀大不一定「機器壞」！點樣活得老兼活得好？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2023 14:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2023 14:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2023 14:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2023 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/01/2023
阿里傳獲大孖沙入股推動回購逆市靠穩　大行輪番唱好高位唔怕買？
人氣文章財經熱話17/01/2023
《午市前瞻》大市有回落壓力惟未見頂 宜待回落至兩萬一部署阿里
人氣文章財經熱話17/01/2023
【科技股】美團持續弱勢　高位有貨吼位止蝕？
人氣文章大行報告17/01/2023
【大行炒D乜】新經濟股邊隻最睇好　一click入嚟就知道
人氣文章開市Good Morning17/01/2023
黃瑋傑：藥明生物持貨者可於70元離場　無貨者勿急於追入
人氣文章Algo Trade 程式交易17/01/2023
華爾街私藏的投資金律: 程式交易 從華爾街看金融趨勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金