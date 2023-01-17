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特步料今年收入可錄雙位數增長　券商齊撐可追落後？

17/01/2023

　　特步國際(01368)及361度(01361)齊披露最新經營數據，其中特步除公布主品牌去年內地零售銷售錄中雙位數按年增長外，管理層更指目標今年收入增長錄雙位數，並對今年春節銷情樂觀，今早(17日)高開半成後，升幅曾擴至近一成半，創約4個月高。其股價一向較兩隻藍籌體育用品股安踏(02020)及李寧(02331)落後，在券商齊籲買入下不知可否短炒一轉呢？

 

(特步國際官網截圖)

 

特步：主品牌去年銷售錄中雙位數按年增長　春節銷情樂觀　

 

　　特步國際公布，主品牌去年內地零售銷售(包括線上線下渠道)錄中雙位數按年增長，零售存貨周轉約5.5個月；其中第四季零售銷售錄高單位數按年下跌，零售折扣水平約7折。公司首席財務官楊鷺彬在電話業績會議上表示，今年農曆新年前15天零售流水對比去年同期增長逾20%，可見消費恢復，因此對今年農曆新年銷售看法樂觀。1月零售流水已完全恢復正常，若疫情受控及消費信心恢復，有信心全年流水可達20%或以上增長；兒童零售流水料有40%至50%增長；整體收入目標錄雙位數增長，但應主要集中下半年，上半年則尚需去庫存。

 

　　楊鷺彬續指，庫存短期仍有一定壓力，料庫存於6月前回至5個月之內水平，今年內回至約4個月水平。去年「雙11」給予折扣較高，但參考今年春節去庫存推廣，以及馬拉松運動、K&P(K-Swiss和Palladium)銷售恢復，料今年不需給予較高折扣才能去庫存。另外，若增長趨勢於新年持續，今年開店總額300家以上，節奏將回復原先計劃。

 

瑞銀：內地銷售及利潤指引勝預期　維持目標價12.2元

 

　　瑞銀發表研究報告指，特步去年第四季銷售情況符預期，而內地銷售及利潤指引則勝於預期，維持目標價12.2元及「買入」評級。瑞銀引述管理層指，特步今年1月線上及線下銷售按年均回復至正增長；今年6月前庫存水平指引將由上季的5.5個月降至5個月以下；由於年初銷售復甦，近期折扣率亦由上季的7折降至現時75折至7折。此外，去年的經營現金流亦預期錄得正數。今年公司亦給予零售銷售增長逾20%，及收入錄雙位數增長指引。不過，為反映代理商補貼支出，以及維持公司2023及24年每股盈利預測大致不變，故下調2022年每股盈利預測11%。


　　國盛證券亦維持特步「買入」評級，指其作為國內領先的體育用品企業，在專業跑步領域具有較大優勢。隨著主品牌升級和多品牌戰略成果逐步顯現，公司具有很大發展潛力。由於去年第四季銷售情況較弱，為維持良好的渠道庫存水平，公司有可能適當加大對於加盟商支持力度，例如減少發貨、延長帳期周轉等，公司主品牌收入增速相對此前預期或將放緩。但公司今年銷售復甦確定性強，毛利率受益於產品結構優化、折扣收窄等因素同比或有明顯改善，費用支出隨著馬拉松賽事的逐步恢復將持續加大，料今年收入增長約15%，業績增長20%。

 

中信證券：料今年迎來復甦　評級升至買入目標價12元


　　中信證券亦上調特步評級至「買入」，予2023年23倍市盈率，對應目標價12元。中信證券指，今年1月以來公司零售流水快速復甦，短期看公司將藉助銷售旺季積極進行庫存水平優化，長期看主品牌升級/新品牌孵化的增長路徑延續，看好公司今年迎來復甦。


　　浙商證券同樣維持特步「買入」評級，指其作為大眾跑步領域龍頭，專業性及高性價比持續受到消費者青睞，繼續看好中長期發展潛力，估值具備吸引力。招銀國際指，特步去年第四季總體表現符合預期，23財年指引不俗，春節的良好增長是疫情後消費力復甦的有力證明，予「買入」評級，目標價11.52元。

 

國信證券：今年有望完成庫存清理　合理估值13.5至14元


　　國信證券表示，特步去年第四季經營環境挑戰下流水下跌、庫存周轉放緩，但1月以來大環境改善、線下客流恢復、元旦春節等銷售旺季拉動消費，今年有望完成庫存清理。中長期看，公司主品牌堅持大眾定位、深耕跑步領域強化品牌勢能；新品牌處於快速成長期，未來拓展加盟模式有望放量，維持「買入」評級，合理估值為13.5至14元。

 

　　華泰證券指，特步受去年第四季不利的零售環境影響，主品牌零售流水同比下滑高單位數，零售折扣加深至30%，渠道庫存增加至5.5個月。特步今年在上半年或需將渠道庫存盡快清理完畢，從而支持下半年恢復至較正常的收入增長軌道及毛利率水平，維持「買入」評級，略微下調目標價3%至10.6元。高盛近日亦指，與李寧和安踏等市場領導者相比，特步的優勢在於其大眾市場定位，以及重新開放後增長勢頭及市場份額增長前景，維持「買入」評級及10.6元目標價。

 

361度上季主品牌產品零售額持平　童裝品牌錄低單位數增長

 

　　另一體育用品股361度亦公布，2022年第四季主品牌產品零售額按年大致持平，童裝品牌產品按年錄得低單位數的正增長。期內電子商務平台產品整體流水按年錄約25%增長。

 

　　另方面，國家統計局今早公布，12月份社會消費品零售總額40542億元(人民幣．下同)，同比下降1.8%，跌幅較上月顯著收窄4.1個百分點，遠超市場預期的降8.6%，其中除汽車以外的消費品零售額35438億元，下降2.6%。

 

林嘉麒：特步361度短期或可追落後　惟須留意業績預告及庫存

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，特步及361度今日股價表現標青，除因內地公布整體社會零售數字較市場預期好，兩隻股份股價相對安踏及李寧亦較落後，安踏去年市盈率達34倍，李寧達33倍，而361度只不過8倍左右，特步亦不夠20倍，兩股都未重上牛熊線，體品股亦停炒了一段時間，短期或可追落後。其中特步管理層預期今年會有雙位數營銷增長，給予投資者明確清晰信息，可維持增長。不過，體品股要留意往後的訂貨會和業績預告會否出現較難看數字，以及整體庫存有否增加。

 

　　特步國際今日收市升9.51%報10.02元，最多升14.15%高見10.5元，成交5.65億元；361度升3.79%報3.56元，最多升9.91%至3.77元。安踏升0.35%報114.2元，李寧升1.45%報70元，滔搏(06110)升3.63%報7.71元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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