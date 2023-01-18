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【虛幣世界】國會三份一議員收SBF捐獻，並表示將會捐出

18/01/2023

　　據外地傳媒報道，，在美國國會的 535 名參議員和代表中，超過三分之一曾收過Sam Bankman-Fried（薯條哥）或FTX的政治捐獻，而這些資金可能來自與FTX相關的巨大金融詐騙案。部分議員被問到會如何處理這筆資金，他們都表示將移交給慈善機構，以消除前 FTX首席執行官 Bankman-Fried等高管捐款的污點，以及他們的聯邦欺詐指控，還包括對他違反競選財務法的指控。


　　比特幣曾上21300美元水平，在過去7天上漲超過23%，以太幣跟隨比特幣升勢，目前升至1590 美元，並在過去一周上漲了19%。道瓊斯工業平均指數 (DJIA)下跌1.1%，而標準普爾500指數下跌0.2%。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲 0.1%。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報21231.73元(美元．下同)，升0.47%(24小時比較．下同)；以太幣現報157..78元，升0.53%；艾達幣報0.3472元，升0.49%；瑞波幣報0.3885元，升0.44%。
　
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