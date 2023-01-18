【金融科技獎】史秀美：業界面對年輕一代 可捕捉元宇宙發展機遇

經濟通（ET Net）周三（18日）舉辦「2022金融科技大獎」頒獎典禮，香港經濟日報集團(00423)董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美在頒獎典禮上致辭時表示，本屆參賽及得獎者為歷屆最多人，並增設ESG嘉許狀，表揚ESG領域積極貢獻機構，以建立一個可持續發展的營商平台。

（經濟日報集團董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美）



史秀美提到，她有一位世侄為比特幣（Bitcoin）死忠粉絲，他用差不多整副家當在3萬美元水平入手Bitcoin，直至6萬美元亦未賣出。在FTX事件後，曾問他有沒有將資產放在FTX平台。他則表示，不信任那些平台，而是將Bitcoin放在加密貨幣錢包。



對於政府發表虛擬資產政策宣言，平衡風險、創新及監管，她個人表示十分贊同。該名世侄亦表示，若有有效監管，他會考慮將部分資產放在相關平台，部分則仍放在加密貨幣錢包，又指即使bitcoin下跌，亦不會賣出，並會使用其在「元宇宙」購買綠債及參與遊戲。史秀美指出，由此可見業界面對年輕新生代，發展元宇宙機遇可拭目以待。



陳百里:珠寶業過去兩周個別店舖生意額升兩至三成



商務及經濟發展局副局長陳百里表示，金融界對本港整體經濟貢獻非常大，過去數年面對疫情及經濟環境疲弱，金融界GDP佔比仍不斷提升至現時的23.4%，為第一大產業。政府冀繼續建造健康生態，從而令企業、人才落戶香港。

（右二：商務及經濟發展局副局長陳百里）



陳百里亦提到，貿易、投資、消費是拉動GDP的三頭馬車，貿易方面將與緊密聯繫的經濟體簽署合作協議等；投資則會以線上線下平台，助商家對接大灣區商機，長遠則受惠於東盟關係，及「背靠祖國，面向世界」雙重機遇；消費方面，雖然過去2年靠消費券等撐市，但留意到珠寶業界人士表示，其尖沙咀、西九龍個別店舖過去兩星期生意額上升20%至30%。另外，有招商團陸續抵港，相信對短期消費有一定提振作用。此外，他亦估計本地消費勢頭可持續。



邱達根:本港科技及經濟立法需追上時代節奏



科技創新界立法會議員邱達根表示，業界及社會復常，政府亦發表虛擬資產政策宣言，並可能於今季推出相關零售投資諮詢等，可見許多行政改變加快，相信行政、立法可追落後。

（科技創新界立法會議員邱達根）



邱達根稱，若沒有政策配合，金融科技發展較難，本港在科技及經濟立法方面，亦需追上時代節奏。虛擬資產方面，web 3.0發展料會非常火熱，為未來發展空間，而相關發展亦涉及STO、穩定幣等一籃子資產，而非只是虛擬貨幣。若本港有政策灌輸，並肯去探索，他有信心本港可由此製造一個新產業。



他補充指，除行政、立法互動以外，冀業界多加參與，以有助人才培訓等。

撰文：經濟通採訪組

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