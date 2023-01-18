【金融科技獎】Mojodomo：拓東南亞業務 料今年生意額突破性成長

本地初創Mojodomo勇奪經濟通（ET Net）舉辦「2022金融科技大獎」的「2022金融科技大獎—初創企業」獎項。Mojodomo聯合創始人兼行政總裁佘啟彥在頒獎禮後表示，公司今年會拓展東南亞業務，相信區域性擴張及生意額將會錄得突破性成長，並協助企業更好的精準營銷，及減省相關預算。



他指出，亞太區行業市場規模近3000億美元，公司僅佔少部分市場，相信若成功拓展中小企市場，發展甚為可觀。他又透露，公司每一項交易涉及多種收入來源，並將於每年增闢一個新收入來源。



客戶組成方面，佘啟彥表示，公司大部分客戶為區域保險公司及龍頭銀行，而本港有逾70%保險公司均為其客戶。公司客戶對象為企業，並設有跨境兌換場境，背後亦涉及兌付，可讓商戶回溯整個過程的資訊。



Mojodomo現時主攻電子禮券兌換業務，推出電子禮券兌換平台，助企業減少營銷開支，亦可提升營銷精準度等，例如免卻企業推廣活動預早買入過量禮券。

撰文：經濟通採訪組

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