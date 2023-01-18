【金融科技獎】WeLend：虛擬貸款發展不會放緩 續優化客戶體驗

「2022金融科技大獎」領獎典禮於今天舉行，大獎最終由WeLend Limited 獲得。WeLend總經理及集團信貸業務總監李軒偉表示，過往3年疫情期間，個人和企業到坊間傳統金融機構申請貸款時遇到不少困難，審批時間也曾經需要加長，使到虛擬貸款平台急速發展，每8名需要借貸的人士就有1名是WeLend的客戶，認為客戶體驗過網上貸款的方便後會繼續使用服務。儘管疫情過去，有信心虛擬貸款發展不會放緩。



李軒偉指出，公司於去年4月時推出「WeScore 財務評測」運用人工智能助客戶提升長遠財務健康，服務推出以來，約六成跟隨其建議的用家能有效改善其財務狀況，包括自身的信貸評級獲提升。公司今年將繼續在私人貸款市場上推廣WeScore服務，令更多客戶受惠。



他指出，公司注意到中小企在傳統的金構機構申請借貸時，所需的文件、程序繁多，審批時間動輒數周甚至1個月，因此公司在去年11月推出中小企貸款服務，利用人工智能和大數據技術，只需數天就能提供審批結果，對比坊間的金融貸款機構快得多，認為可解決現時中小企借貸的困難，未來公司會繼續優化客戶使用體驗，與私人貸款業務雙線發展。

撰文：經濟通採訪組

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