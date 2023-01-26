港交所歐冠昇：IPO市場出現復甦 續提升市場吸引力

港交所(00388)行政總裁歐冠昇表示，儘管去年挑戰重重，但去年下半年IPO市場出現復甦，單計12月已有20隻新股上市，而在本月首兩周內，也已有10隻新股上市。他強調，未來港股市場的交易額和新股IPO數量仍取決於全球宏觀經濟、市場需求、趨勢和其他影響市場的因素，雖然難以預測復甦速度的快慢，但相信內地復常支持全球經濟持續改善。

（Oscar攝）



歐冠昇在新春開市儀式上表示，2022年對整個社會而言都是非常艱難的一年，儘管本港面臨著宏觀經濟和地緣政治挑戰，但港交所和客戶均經歷了豐碩且耀眼（productive and visible）的一年，港交所也取得了穩健的業績表現。



他指出，港交所今年將繼續強化產品、合作夥伴關係和平台，強化作為超級聯繫人的角色，並將中國的增長故事帶給國際投資者。港交所會設法提升市場吸引力、活力和多元化，保持透明度和信任，成為世界領先的交易所之一。



被問到港交所尋求沙特亞美來港上市的進展，歐冠昇只透露，港交所團隊2月將與跟隨港府的代表團出訪中東，繼續對外宣傳香港的投資機遇。

港交所史美倫：正籌備歐洲辦事處 續推進綠色金融和ESG

港交所(00388)主席史美倫（左）、行政總裁歐冠昇（右）（Oscar攝）

港交所主席史美倫表示，在中港監管機構支持下，互聯互通於去年獲重大突破，鞏固本港作為國際金融中心的地位。在去年底，港交所於紐約開設辦事處，歐洲的辦事處也在籌備當中，樂見交易所聯繫中國互聯互通機制，和連接世界招商發展均有良好進展。港交所會繼續推進綠色金融和提升企業ESG水平。



史美倫在新春開市儀式上表示，樂見到防疫和出入境限制放寬，市道也見好轉，在復常之際，港交所有好多工作要做，早前在財政司領導下，與港交所團隊出席達沃斯世界經濟論壇，向外界介紹香港市場優勢。連同前幾次外訪，都能親身與投資者及國際企業介紹即將推出的重要新措施，並獲各界很好反應。

撰文：經濟通採訪組

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