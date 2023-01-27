  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

Tesla季績勝預期股價飆升　比亞迪創5個月高　仲有哪隻車股值博？

27/01/2023

　　美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)上季收入及利潤齊創新高兼勝市場預期，昨日(26日)於美股飆10.97%，收報160.27美元，帶動港股新能源車股急升，其中比亞迪(01211)似乎已擺脫股神巴菲特減持陰霾，另據外電報道，美國汽車生產商福特正與其洽談出售旗下位於德國一間車廠，比亞迪昨飆6%企上240元，突破250天平均線，創近5個月高位，近日大行目標價均達400元，看來仍有力再上，而昨齊飆逾一成的「蔚小理」今日(27日)則見回吐。在行業競爭加劇下，除比亞迪，還有沒有其他車股可看高一線呢？

 

(Tesla官網截圖)

 

Tesla上季收入盈利勝預期　惟毛利率創近5季新低


　　Tesla於周三(25日)美股收市後公布季績，上季收入243.18億美元，勝預期的241.6億美元，按年增37%；純利36.87億美元，增長59%；經調整純利41.06億美元，經調整每股盈利1.19美元，增40%，超預期的1.13美元。惟受減價拖累下，上季汽車毛利率僅為25.9%，低於2021年同期的30.6%，創近5季新低紀錄，又估計減價趨勢將持續數年。

 

　　Tesla行政總裁馬斯克表示，公司減價策略奏效，訂單較產量高出近1倍，今年電動車產量有望達200萬輛，交付量料升37%至180萬輛。不過，中國電動車企業正急起直追，會有一家中國公司最有可能成為僅次於Tesla的車企。馬斯克所指車企應是比亞迪，事實上，去年比亞迪插電式混合動力汽車及純電動汽車銷量已超過Tesla。

 

小鵬問界等跟隨Tesla降價　盈利恐進一步受壓

 

　　值得留意，行業年初即面對減價戰。招銀國際匯編的數據顯示，國產特斯拉年初大減價後，1月9日至1月15日期間，在中國的日均銷量比2022年同期猛增76%，達12654輛。內地新能源車企亦加入降價行列，繼AITO問界後，小鵬汽車(09868)早前亦宣布減價，G3i、P5、P7起售價分別為14.89萬元(人民幣．下同)、15.69萬和20.99萬元，整體降幅達2萬至3.6萬元。不過，無論AITO問界母公司賽力斯(滬：601127)還是小鵬，此前盈利狀況均不理想，此次大幅降價將令其盈利狀況進一步受壓。

 

　　同時亦有新能源車企選擇漲價。比亞迪稱，自今年1月1日起，對相關車型官方指導價進行調整，上調幅度為2000元到6000元不等。廣汽埃安預計今年3月初對旗下相關車型的官方指導價進行上調，上調幅度為3000元至6000元不等。哪吒汽車、長安深藍等也發布了漲價通知，在今年調高部分車型售價。

 

　　此外，據乘聯會秘書長崔東樹公眾號，1月1至15日全國乘用車廠家批發65.9萬輛，同比去年下降20%，較上月同期下降11%；市場零售71.9萬輛，同比去年下降21%，較上月同期下降11%。崔東樹表示，新能源車銷量增長達到了一個瓶頸階段，在今年新能源車補貼退市後，銷量增長會是一個嚴峻問題。新能源車型前期漲價過多，訂單較少，再疊加Tesla等頭部企業降價，造成了消費者的觀望情緒，環比下降較大。

 

匯證：比亞迪較同業更具韌性　惟將目標價降至426元

 

　　比亞迪獲大行力撐不怕減價戰，匯證上周發表研究報告指，比亞迪上月汽車銷量逾23.5萬輛，意味去年總銷量按年增長152%至187萬輛，兩者均創新高，但受制巴郡減持的壓力，以及市場對汽車需求和電動汽車市場競爭加劇的擔憂，比亞迪股價仍跑輸恒指。踏入新一年，汽車市場競爭將更為激烈，儘管鋰價疲弱，電動車潛在的價格競爭或為利潤帶來壓力。不過，行業龍頭如比亞迪擁有卓越的產品價值、規模經濟和垂直整合能力，相信較同業更具韌性，維持「買入」評級，惟對其2023及2024財年盈利預測各下調3%及1%，以反映增加的營運成本抵銷毛利率改善因素，目標價相應由441元降至426元。


　　另美銀證券早前引述比亞迪管理層稱，Tesla降價影響有限，商店客流量和新訂單仍然穩固，惟需要更多時間來評估影響。今年新能源車銷量目標為300萬輛，新車型包括已於去年12月亮相的SUV護衛艦07，將於今年開始交付、入門級車型海鷗、驅逐艦07、旗下騰勢N系列N7，以及仰望U8。美銀予比亞迪「買入」評級，目標價400元。

 

林家亨：新能源車今年銷量可升逾30%　首季看好理想88元可吸   

 

　　國農證券董事總經理林家亨指，新能源車今年整體環球增長料比上年差，受壓最大應為舊有燃油汽車股份，包括東風(00489)、長汽(02333)及吉利(00175)，銷量有機會繼續下跌。至於新能源車今年銷量整體應可上升30%以上，新能源車股料仍有可觀升幅。而在首季於「蔚小理」中較看好理想汽車(02015)，因理想將有幾款新品牌接連推出，舊有品牌零件供應商供應亦回復正常，可待股價回至87至88元買入。

 

　　林家亨又指，福特車廠成功賣予比亞迪機會不大，因車廠位處德國，工資成本很大。比亞迪在很多地方包括印尼及印度都可以增加產能，集團亦已訂購了4艘運車船，日後運車去歐洲的成本相信不會太高。

 

商務部：將著力擴大汽車消費　支持新能源車購買使用

 

　　另方面，行業料繼續獲政策支持。商務部副部長盛秋平早前表示，將著力穩定和擴大汽車消費，支持新能源汽車購買使用，還將建設全國性的二手車信息共享平台，使群眾敢於買二手車，促進汽車的梯度消費，活躍汽車的流通市場。工業和信息化部亦表示，將進一步研究和明確新能源汽車後續的支持政策，推進換電模式應用和燃料電池汽車示範；將會同有關部門建立新能源汽車產業發展協調機制，推動落實車購稅、車船稅、牌照等有關支持政策；統籌利用國內外資源開發和布局，保障好關鍵原材料和零部件的供應。

 

　　新能源車股今日普遍回吐，理想汽車半日跌0.11%收報95.4元，小鵬汽車跌1.25%報39.6元，蔚來(09866)跌2.92%報93.2元，零跑汽車(09863)跌1.96%報27.55元，惟比亞迪升1.58%報243.8元。至於其他車股亦普遍向下，長汽跌0.86%報11.58元，東風跌1.04%報4.75元，廣汽(02238)跌1.55%報5.7元，惟吉利升0.47%報12.92元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組　整理：李崇偉

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.700

異動股

02007

碧桂園

3.230

異動股

00700

騰訊控股

413.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.700
  • 02007 碧桂園
  • 3.230
  • 00700 騰訊控股
  • 413.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 30.750
  • 02013 微盟集團
  • 6.670
股份推介
  • 00831 利亞零售
  • 0.860
  • 目標︰$1.00
  • 00288 萬洲國際
  • 4.900
  • 目標︰$5.30
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.680
  • 目標︰$13.48
  • 00083 信和置業
  • 10.440
  • 目標︰$13.00
  • 00590 六福集團
  • 28.750
  • 目標︰$28.45
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 413.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 116.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 174.500
  • 00005 滙豐控股
  • 57.800
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.440
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 136.600
  • 目標︰$174.00
  • 00631 三一國際
  • 8.240
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/01/2023 12:05  恒指半日低收11點報22555，碧桂園龍湖升逾3%包辦冠亞

27/01/2023 10:29  《本港樓市》本港上月樓價指數按月跌2%，去年樓價跌近16%

27/01/2023 09:21  【大國博弈】美荷傳今召開會議，商討對華出口芯片技術管制

27/01/2023 08:48  【大國博弈】美國延長在美合資格港人逗留期兩年

27/01/2023 08:59  【外圍經濟】東京1月核心CPI升幅4.3%，再創42年新高

19/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒２２億元，買美團沽盈富

27/01/2023 08:18  【大行炒Ｄ乜】三行調高金沙目標，富瑞下調平安好醫生逾七成目標

20/01/2023 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》新世界走勢不俗，中線目標３１銀好快到

27/01/2023 11:52  《財資快訊》美電穩報７﹒８３０４，美元兌人幣穩報６﹒７８３５

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】美GDP勝預期　技術效應掩暗湧
人氣文章

新聞>財經熱話

Tesla季績勝預期股價飆升　比亞迪創5個月高　仲有哪隻車股值博？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料恒指短線可見二萬三 美團可望受惠旅遊業復甦
品味生活
生活
人氣文章

圖窮秘現．羅家聰

港跟外圍彈，何須拜通關
人氣文章

娛樂情報

新年成家中「駐場歌手」 鄭欣宜難忘餐枱轉盤上表演
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

一孖臘腸的誕生！如何留住本地手製臘味？不在旺季錦上添花，不在淡季雪中送炭
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

宛如掉進愛麗絲的兔子洞！LV與草間彌生再度聯乘，玩轉城市每個角落！巴黎總店化身巨人、東京穿透上下兩層
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Virgil Abloh離世後，誰將接任LV男裝創作總監一職？KidSuper主理人Colm Dillane會成為真命天子嗎？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

迎接兔年！要為身體洗邋遢！教你正確私處清潔方法！男性不懂洗這部分，包皮垢、龜頭炎無限Loop！女生幾時要用陰部清潔液？性事後記住做一件事！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會 | 外用止痛藥膏、藥貼只適合輕微至中度痛症！醫生：過量使用潛藏副作用，切忌同時口服外塗！一文學識常見外用止痛藥成分
人氣文章
中醫紓新冠
人氣文章
糖尿病特徵、高血壓症狀勿忽視 夜更的士司機靠二師治療有效控病減藥量
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2023 15:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2023 15:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2023 14:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章FOCUS27/01/2023
【FOCUS】美GDP勝預期　技術效應掩暗湧
人氣文章財經熱話27/01/2023
Tesla季績勝預期股價飆升　比亞迪創5個月高　仲有哪隻車股值博？
人氣文章財經熱話27/01/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線可見二萬三 美團可望受惠旅遊業復甦
人氣文章財經熱話27/01/2023
【或派股息？】百勝中國曾高見500元　現價減磅仍有肉食？
人氣文章大行報告27/01/2023
【大行炒D乜】三行調高金沙目標　平安好醫生遭富瑞劈價
人氣文章開市Good Morning27/01/2023
溫鋼城料港股強勢有望延至下周初　惟22500點阻力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金