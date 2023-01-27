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《午市前瞻》專家料恒指短線可見二萬三 美團可望受惠旅遊業復甦

27/01/2023

　　恒生指數半日收報22555，跌11點或0.05%，主板成交543.82億元。恒生中國企業指數報7720，升13點或0.18%。恒生科技指數報4774，升10點或0.22%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報411元，升4.2元或1.03%，成交43.17億元；阿里巴巴-SW收報116.2元，跌1.3元或1.11%，成交29.06億元；美團收報173.6元，升1.2元或0.7%，成交18.08億元。碧桂園(02007)升3.61%，收報3.16元，成交7.73億元。龍湖(00960)升3.51%，收報28元，成交1.97億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(美團網頁截圖)

 

林嘉麒：恒指短期受制23000點


　　恒指在兔年首個交易日高開高收，最終升逾500點收市，今早高開48點，指數升越22600點，其後升幅曾擴大至逾100點。元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，恒指短線目標為23000點，下周一期指結算，加上北水回歸，未知能否一舉向上突破，但他看好恒指今年表現，預料將升至25000點。


美團短期目標上望195元


　　個股方面，林嘉麒認為美團短線值博，主要因為落後其他大型股份，而且認為美團將可受惠內地放寬防疫限制，對於同樣有經營旅遊業的美團而言，屬有利因素。內地下周二將會公布旅遊數據，預料將會反映旅遊業在放寬防疫限制下開始復甦。至於美團目標價，林嘉麒給予190至195元。


　　另外，他亦看好內險股表現，主要原因是金融類股份偏低，估值落後，以過去8年計，股價相對於帳面值(P/B)相差了五成。此外，預計農歷新年頭十天，保費將會開門紅，短線炒作少持續至2月初。他尤其看好中國太平(00966)及新華保險(01336)，目標分別看14元及26元。


　　車股方面，他認為只有比亞迪(01211)較為值博，走勢上亦維持上升形態，但短線「頂盡」260元，追買上升空間不大，若候調整買入，則可待回落至20日線，即約213元才吸納。比亞迪將於2月1日發布最新汽車銷售數據，宜留意。

 

美團連續第三個交易日高開高走，現正挑戰20日線阻力。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

中國太平昨天創逾一年高後，今早略為回調。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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