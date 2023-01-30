春節5G網絡流量大升 三大電訊商上客量穩增 大行紛上調目標逆市造好

繼早前中移動(00941)及中電信(00728)公布上月營運數據後，中聯通(00762)亦公布上月5G套餐用戶淨增327萬戶。總括而言，三大電訊商上月5G上客量都較前一個月略為放緩，但仍有穩定增長，而聯通早前更預告去年盈利增速將創近3年新高。聯通最近又披露春節期間通信大數據，可見全國5G日均流量同比升約60%，加上近日三隻股份均獲大行上調目標價，即使今日(30日)大市終見從高位調整，三股仍逆市造好，其中中電信表現最標青，升逾3%。

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聯通：上月5G套餐用戶淨增327萬戶 料去年盈利增速創3年高

中聯通公布，去年12月5G套餐用戶累計約2.13億戶，比去年11月淨增327.1萬戶；去年12月移動和固網等「大聯接」用戶累計約8.62億戶，比去年11月淨增約802萬戶；11月「大聯接」及5G套餐則分別淨增328.8萬戶及445.1萬戶。另去年12月物聯網終端連接累計約3.86億戶，按月淨增913.2萬戶；5G行業虛擬專網服務客戶數目為3805個，按月增389個；智慧客服客戶問題解決率98.4%，智慧客服智能服務佔比83.2%。

此外，聯通早前發公告指，鑑於光纜類資產拆除費用高、回收價值低等因素，為更準確恰當反映固定資產狀況，有效降低未來資產處置風險，將光纜類資產預計淨殘值率由3%調整為0%，而會計變更後，預計增加去年固定資產折舊額約23.5億人民幣，影響盈利約17.6億人民幣，但經初步測算，去年盈利按年增速仍實現近3年新高。聯通2020及2021年純利增長為10.26%及15.01%，意味聯通去年純利增逾15%。

聯通：春節全國5G日均流量升60% 反映5G加速融入生活

另聯通披露的春節期間通信大數據顯示，全國5G日均流量同比提升60%左右，除夕當天流量達到春節期間最高值，同比提升超過60%。聯通指，5G流量大幅增加，反映5G正加速融入百姓日常生活，成為拉動新型信息消費的重要方式之一。

此外，全國4G/5G日均話務量同比提升24%左右，除夕當天話務量達到春節期間最高值，同比提升超過45%。視頻彩鈴實際用戶數超過2.6億，春節期間視頻彩鈴用戶放音總量日均超過3.8億次，同比增加34%左右。

中移動上月5G套餐客戶淨增1860萬戶 中電信淨增502萬戶

中移動早前亦公布2022年12月5G套餐客戶數為約6.14億戶，按月淨增1860.1萬戶，增速較11月的2388.3萬戶有所放緩；移動業務客戶總數為約9.75億戶，按月淨增32.5萬戶，2022全年累計淨增1811.4萬戶；有線寬帶業務客戶總數為約2.72億戶，按月淨增222.5萬戶，2022全年累計淨增3206.2萬戶。

至於中電信，12月5G套餐用戶數達2.68億戶，當月淨增502萬戶，增速較11月的602萬戶放慢；移動用戶數達3.91億戶，當月淨增100萬戶；有線寬帶用戶數達1.81億戶，當月淨增27萬戶；固定電話用戶數逾1.05億戶，當月淨減41萬戶。

高盛：聯通雲業務擴張及較高股息將成催化劑 目標升至6.7元



高盛早前發表報告指，隨著內地支持國企及政府機構實現數字化，電訊公司對IT解決方案及雲需求應會繼續保持強勁。聯通的企業及雲業務將繼續成為今年主要增長動力，雲業務進一步擴張，以及較高的股息將會是今年關鍵催化劑。估計聯通今年派息比率提升至50%，高於2021/22年的46%/48%。而聯通工業網際網路板塊在2021及2022年上半年分別為總收入貢獻了17%及21%，預料其貢獻於今年達23%，2025年則為28%。高盛將聯通2022至24年收入預測上調3%至5%，純利預測上調2%至10%，目標價由6.5元上調至6.7元，維持「買入」評級。

高盛又指，中移動繼續主導5G/流動業務，而於雲業務上與中電信相比，亦正迎頭趕上。中移動主要優勢是有強大的財務狀況及資源，可助其迅速擴大雲業務。集團雲業務收入於去年上半年增長三位數，且由於國企及政府的強勁需求，預計雲端/網際網路數據中心(IDC)收入在今年會保持強勁，將其目標價由58.9元升至64元，評級維持「中性」，並調升集團2022至24年收入預測5%至15%，盈利預測亦上調3%至12%。

摩通料中電信將成最大雲供應商 野村上調評級升目標至4.1元

另摩通表示，近期與內地5G專家舉行會議，專家料經歷去年頂峰後，未來數年5G基站增置量將放緩，並料即使聯通就5G重新開發900MHz頻譜，中移動在Sub-1GHz頻譜仍更具競爭力。在三大中資電訊商依次喜好中電信、中移動，最後為聯通。即使中電信本年至今累升約20%，跑贏恒指同期升13%，仍維持屬該行中資電訊商首選，因它啤打值相對較高，在三大中資電訊商中有最大雲業務敞口，至2024年有望進身中國最大雲供應商，且估值吸引，僅相當於預測企業價值對EBITDA少於2倍，股息率8%，在2022至2024年間每股分派年均複合增長料達18%。



野村則指，雖然去年受到疫情、供應鏈中斷等多個不利因素打擊，但預料三大中資電訊商基本面均有穩定增長，並受惠於核心業務均有穩定增長以及新興行業的強勁表現。預料行業在今年及明年的服務業務收入按年升7.7%及7.2%，盈利增長分別按年升10.2%及8.7%。野村將中電信目標價由3.1元上調至4.1元，評級由「中性」升至「買入」；中移動目標價由61元上調至65元，維持「買入」評級；聯通目標價由4元上調至5.6元，維持「中性」評級。







中聯通半日升2.15%收報5.71元，中移動升0.97%報57.25元，中電信升3.19%報3.88元，三隻股份本年至今分別累升18%、11%及26%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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