  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

春節5G網絡流量大升　三大電訊商上客量穩增　大行紛上調目標逆市造好

30/01/2023

　　繼早前中移動(00941)及中電信(00728)公布上月營運數據後，中聯通(00762)亦公布上月5G套餐用戶淨增327萬戶。總括而言，三大電訊商上月5G上客量都較前一個月略為放緩，但仍有穩定增長，而聯通早前更預告去年盈利增速將創近3年新高。聯通最近又披露春節期間通信大數據，可見全國5G日均流量同比升約60%，加上近日三隻股份均獲大行上調目標價，即使今日(30日)大市終見從高位調整，三股仍逆市造好，其中中電信表現最標青，升逾3%。

 

(資料圖片)

 

聯通：上月5G套餐用戶淨增327萬戶　料去年盈利增速創3年高

 

　　中聯通公布，去年12月5G套餐用戶累計約2.13億戶，比去年11月淨增327.1萬戶；去年12月移動和固網等「大聯接」用戶累計約8.62億戶，比去年11月淨增約802萬戶；11月「大聯接」及5G套餐則分別淨增328.8萬戶及445.1萬戶。另去年12月物聯網終端連接累計約3.86億戶，按月淨增913.2萬戶；5G行業虛擬專網服務客戶數目為3805個，按月增389個；智慧客服客戶問題解決率98.4%，智慧客服智能服務佔比83.2%。

 

　　此外，聯通早前發公告指，鑑於光纜類資產拆除費用高、回收價值低等因素，為更準確恰當反映固定資產狀況，有效降低未來資產處置風險，將光纜類資產預計淨殘值率由3%調整為0%，而會計變更後，預計增加去年固定資產折舊額約23.5億人民幣，影響盈利約17.6億人民幣，但經初步測算，去年盈利按年增速仍實現近3年新高。聯通2020及2021年純利增長為10.26%及15.01%，意味聯通去年純利增逾15%。

 

聯通：春節全國5G日均流量升60%　反映5G加速融入生活

 

　　另聯通披露的春節期間通信大數據顯示，全國5G日均流量同比提升60%左右，除夕當天流量達到春節期間最高值，同比提升超過60%。聯通指，5G流量大幅增加，反映5G正加速融入百姓日常生活，成為拉動新型信息消費的重要方式之一。

 

　　此外，全國4G/5G日均話務量同比提升24%左右，除夕當天話務量達到春節期間最高值，同比提升超過45%。視頻彩鈴實際用戶數超過2.6億，春節期間視頻彩鈴用戶放音總量日均超過3.8億次，同比增加34%左右。

 

中移動上月5G套餐客戶淨增1860萬戶　中電信淨增502萬戶

 

　　中移動早前亦公布2022年12月5G套餐客戶數為約6.14億戶，按月淨增1860.1萬戶，增速較11月的2388.3萬戶有所放緩；移動業務客戶總數為約9.75億戶，按月淨增32.5萬戶，2022全年累計淨增1811.4萬戶；有線寬帶業務客戶總數為約2.72億戶，按月淨增222.5萬戶，2022全年累計淨增3206.2萬戶。

 

　　至於中電信，12月5G套餐用戶數達2.68億戶，當月淨增502萬戶，增速較11月的602萬戶放慢；移動用戶數達3.91億戶，當月淨增100萬戶；有線寬帶用戶數達1.81億戶，當月淨增27萬戶；固定電話用戶數逾1.05億戶，當月淨減41萬戶。

 

高盛：聯通雲業務擴張及較高股息將成催化劑　目標升至6.7元


　　高盛早前發表報告指，隨著內地支持國企及政府機構實現數字化，電訊公司對IT解決方案及雲需求應會繼續保持強勁。聯通的企業及雲業務將繼續成為今年主要增長動力，雲業務進一步擴張，以及較高的股息將會是今年關鍵催化劑。估計聯通今年派息比率提升至50%，高於2021/22年的46%/48%。而聯通工業網際網路板塊在2021及2022年上半年分別為總收入貢獻了17%及21%，預料其貢獻於今年達23%，2025年則為28%。高盛將聯通2022至24年收入預測上調3%至5%，純利預測上調2%至10%，目標價由6.5元上調至6.7元，維持「買入」評級。

 

　　高盛又指，中移動繼續主導5G/流動業務，而於雲業務上與中電信相比，亦正迎頭趕上。中移動主要優勢是有強大的財務狀況及資源，可助其迅速擴大雲業務。集團雲業務收入於去年上半年增長三位數，且由於國企及政府的強勁需求，預計雲端/網際網路數據中心(IDC)收入在今年會保持強勁，將其目標價由58.9元升至64元，評級維持「中性」，並調升集團2022至24年收入預測5%至15%，盈利預測亦上調3%至12%。

 

摩通料中電信將成最大雲供應商　野村上調評級升目標至4.1元

 

　　另摩通表示，近期與內地5G專家舉行會議，專家料經歷去年頂峰後，未來數年5G基站增置量將放緩，並料即使聯通就5G重新開發900MHz頻譜，中移動在Sub-1GHz頻譜仍更具競爭力。在三大中資電訊商依次喜好中電信、中移動，最後為聯通。即使中電信本年至今累升約20%，跑贏恒指同期升13%，仍維持屬該行中資電訊商首選，因它啤打值相對較高，在三大中資電訊商中有最大雲業務敞口，至2024年有望進身中國最大雲供應商，且估值吸引，僅相當於預測企業價值對EBITDA少於2倍，股息率8%，在2022至2024年間每股分派年均複合增長料達18%。


　　野村則指，雖然去年受到疫情、供應鏈中斷等多個不利因素打擊，但預料三大中資電訊商基本面均有穩定增長，並受惠於核心業務均有穩定增長以及新興行業的強勁表現。預料行業在今年及明年的服務業務收入按年升7.7%及7.2%，盈利增長分別按年升10.2%及8.7%。野村將中電信目標價由3.1元上調至4.1元，評級由「中性」升至「買入」；中移動目標價由61元上調至65元，維持「買入」評級；聯通目標價由4元上調至5.6元，維持「中性」評級。


　　中聯通半日升2.15%收報5.71元，中移動升0.97%報57.25元，中電信升3.19%報3.88元，三隻股份本年至今分別累升18%、11%及26%。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

388.600

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

108.900

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.740

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 389.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 03690 美團－Ｗ
  • 173.000
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 138.800
股份推介
  • 01880 中國中免
  • 243.200
  • 目標︰$320.00
  • 00590 六福集團
  • 26.450
  • 目標︰$30.83
  • 00831 利亞零售
  • 0.840
  • 目標︰$1.00
  • 00288 萬洲國際
  • 4.920
  • 目標︰$5.30
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.500
  • 目標︰$13.48
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 389.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 00005 滙豐控股
  • 58.250
  • 03690 美團－Ｗ
  • 173.000
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 4.400
  • 目標︰$5.00
  • 03968 招商銀行
  • 51.800
  • 目標︰$60.00
  • 06929 業聚醫療
  • 8.350
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2023 13:24  北水回歸遇上期結日，午後恒指擴大至跌超過500點，避險股造好

30/01/2023 10:37  【新疫感染】南韓即日起取消室內強制佩戴口罩令，高風險場所例外

30/01/2023 10:39  何永賢:簡約公屋九成位置在巿區或發展成熟新巿鎮

30/01/2023 09:27  【預算前瞻】陳茂波料財赤逾千億，預告減派糖轉採中間偏鬆政策

30/01/2023 09:28  《Ａ股行情》滬綜指紅盤高開1.35%返三千三關，春節消費復甦

19/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒２２億元，買美團沽盈富

30/01/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】中金升金沙、兗礦目標，維達績後匯證唱好大和唱淡

20/01/2023 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》新世界走勢不俗，中線目標３１銀好快到

30/01/2023 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８３１６，美元兌人幣跌報６﹒７５４７

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

春節5G網絡流量大升　三大電訊商上客量穩增　大行紛上調目標逆市造好
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指回吐有利建好倉 贛鋒有得升 中電值博過煤氣
人氣文章

新聞>財經熱話

【不升反跌】贛鋒鋰業發盈喜　股價不升反跌　原因何在？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

麥玲玲2023兔年運程｜九宮飛星方位、家居風水解碼！一招催旺財位、桃花！大細病位點化解？年花、地氈應該放在哪裡？揀咩顏色？
人氣文章

娛樂情報

計劃二人世界外遊 陳豪拒追B︰見好就收
人氣文章

玩樂 What’s On

過大海玩兩日一夜！澳門新酒店6大推介！L’OCCITANE首間酒店/ 全球唯一老佛爺親自設計/ 打卡最強上葡京
DIVA CHANNEL
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

全球營業額皆升？Richemont 疫市再創錶壇神蹟！旗下「銷售額擔當」回顧！你最喜歡哪一個品牌、系列？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新年後早餐健康選擇：燕麥！邊種燕麥升糖指數最低？一個步驟增加燕麥抗性澱粉，幫助穩定血糖！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Virgil Abloh離世後，誰將接任LV男裝創作總監一職？KidSuper主理人Colm Dillane會成為真命天子嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中大成功研發！全球首個多功能隱形裝置！未來可望用於體內精準送藥、作人工支架
人氣文章
放不開權力的快感
人氣文章
新冠確診者下周一起毋須隔離！再掀「撲熱息痛」搶購潮？消委會推網上搜尋器，輸入藥名即check逾600款通用藥物！（附服藥注意事項）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2023 14:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2023 14:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2023 14:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2023 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/01/2023
春節5G網絡流量大升　三大電訊商上客量穩增　大行紛上調目標逆市造好
人氣文章財經熱話30/01/2023
《午市前瞻》恒指回吐有利建好倉 贛鋒有得升 中電值博過煤氣
人氣文章財經熱話30/01/2023
【不升反跌】贛鋒鋰業發盈喜　股價不升反跌　原因何在？
人氣文章大行報告30/01/2023
【大行炒D乜】維達績後大行點睇？最牛匯證最熊大和
人氣文章開市Good Morning30/01/2023
溫傑：三大因素拖累恒指回調　本周或低見兩萬二
人氣文章財經熱話27/01/2023
春節黃金周訪澳旅客回升　濠賭股獲大行祝福全線造好　邊隻可追入？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金