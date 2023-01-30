外匯基金去年投資虧損2024億元 歷來最差

金管局公布，2022年外匯基金錄得投資虧損2024億元，2021年同期錄投資收益1919億元。當中，債券投資虧損533億元，香港股票投資虧損195億元，其他股票虧損612億元，其他投資虧損283億元，非港元資產外匯估值下調401億元。

（Celia攝）



2022年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為5.6%，2022年有關費用分別是350億元及221億元。



2022年外匯基金的投資回報率為負4.4%，其中「投資組合」回報率為負8.6%，而「支持組合」為負0.4%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2022年9月底的內部回報率年率為13%。

今年資產價格料續波動 外匯基金將作防禦性部署

金管局總裁余偉文表示，金融市場經歷了異常動盪的一年。2022年的投資環境不單打破「股債互補」的傳統投資智慧，更成為近半世紀以來唯一一次股票、債券和主要非美元貨幣匯兌同時錄得負回報的一年。



他指出，在去年如此惡劣的投資環境下，許多投資基金的表現都不理想，錄得不同程度的虧損。外匯基金去年同樣亦未能避免損失，但相對主要市場指數以及混合資產基金的表現，外匯基金的跌幅相對較小，反映外匯基金一直維持的多元化長期資產配置、因應外圍最新局勢變化作出的防禦性部署及戰略性調整，有效將市場風暴的傷害減低。



金融市場受不確定因素困擾 俄烏局勢緊張致能源危機



他指出，展望2023年，金融市場仍然受到眾多不確定因素困擾，相信資產價格會持續波動。環球央行的貨幣政策將繼續主導投資前景，市場十分關注主要央行政策利率的峰值，而通脹走勢則是箇中關鍵。儘管通脹在2022 年底似乎有見頂回落的跡象，但仍遠高於主要央行訂立的目標。聯邦公開市場委員會最近的議息紀錄亦提出，政策重點仍是遏制通脹，預期今年還有加息空間。



他指出，在通脹和利率走勢尚未穩定下，如果實際情況與市場預期出現較大偏差，資產價格難免會再出現猛烈的波動或調整。此外，持續的緊縮貨幣政策己為環球經濟增長構成阻力。多間機構紛紛調低今年的環球經濟增長預測，部分主要經濟體更可能陷人經濟衰退。再者，地緣政治緊張局勢仍具潛在的破壞力，俄烏的緊張局勢導致的能源危機，以及主要經濟體之間的貿易關係，都可能進一步影響環球經濟增長並使避險情緒升溫。



外匯基金仍以「保本先行 長期增值」為投資原則

金管局總裁余偉文（Celia攝）



他提及，另一方面，比較樂觀的是，受惠於內地防疫措施逐漸放寬及刺激經濟措施的推出，中國經濟今年有望強勁復甦。與此同時，隨著市場預期通脹進一步放緩，以致加息步伐放慢，債券將變得更具吸引力。現時主要國債收益率處於多年高位，持有債券讓投資者能獲取較高的利息收入。



他表示，面對複雜多變的投資環境，外匯基金仍然會以「保本先行，長期增值」為投資原則，金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，保持靈活性，作出適當的防禦性部署維持高流動性，亦會持續多元化投資，以穩定外匯基金的長期投資回報。局方會密切留意市場發展，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。



去年外匯基金投資虧損金額歷年來最大 無直接投資FTX

余偉文表示，去年外匯基金投資虧損金額屬歷年來最大，而去年外匯基金投資回報率為負4.4%，則為歷年來第二大的負回報率。去年外匯基金在債券方面表現較差，但指局方已作出防禦性較高的部署，例如把手頭上債券的年期減短，亦有增加現金或近乎現金的資產，儘管今年在債券方面利息收入有所改善，但因應加息速度等因素，其價格具有不明朗性，而在債券方面會保持較為謹慎的態度。



外匯基金沒有直接投資FTX



對於有報道指香港金管局及證監會被列入已宣布破產的加密貨幣平台FTX的潛在債權人名單，他表示，外匯基金並沒有直接投資於FTX，又指相關聲明提及的名單範圍很廣闊，當中包括不同地區的監管機構，而其後該聲明亦有補充「佢地盡量將個網撒大啲」，當中有不少在名單上的名字並沒有債權關係或沒有任何投資關係，認為這樣便解釋了為何金管局及證監會的名字均在名單上。



他又提及，外匯基金並沒有直接投資與虛擬資產有關的公司上，但會投資在不同的基金等，而它們的投資範圍則較為彈性，故有機會部分金基金會投資與虛擬資產有關的公司。

將適時公布成立香港投資管理有限公司詳情

金管局副總裁及外匯基金投資辦公室行政總裁李達志（Celia攝）



早前港府表示將成立「香港投資管理有限公司」，金管局副總裁及外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，局方一直有就此向港府提供協助，相關詳情需待政府適時公布，但強調「資金係完全準備好」，並不需要一次過撥出所有資金，而會視乎相關投資進程而提供相應的資金。



李達志提及，外匯基金希望能在不同市場均有一定投資，亦會就自身的資產分布及現有狀況，來作適當的部署，而整體分析來說，內地經濟佔環球經濟比例愈來愈重，而內地金融市場愈來愈開放，所以內地資產作為一個大型的機構投資者而言屬必需的組成部分，而在分散投資方面，亦有一定作用。

撰文：經濟通採訪組

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