《午市前瞻》恒指中期或下試250天線 新冠概念股宜趁反彈離場

恒生指數半日收報21789，跌280點或1.27%，主板成交877.48億元。恒生中國企業指數報7401，跌94點或1.27%。恒生科技指數報4507，跌72點或1.59%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報376.4元，跌10.8元或2.79%，成交116.42億元;阿里巴巴-SW收報106.5元，跌2.5元或2.29%，成交43.03億元;美團收報171.8元，跌1.7元或0.98%，成交26.13億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(康希諾生物網頁截圖)

葉尚志：恒指仍受累俄烏戰事及通脹



恒指昨日尾盤試穿22000後，今日高開120點並高見22284後，隨即反覆向下，並再度失守22000。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》直言，恒指升破22500後再高見22700已升過頭。他回顧去年3月起恒指由22500開始下跌，當時受累於俄烏戰爭、美國聯儲局開始加息等因素，至今重返22500水平，但上述因素仍未消除，戰爭及高通脹環境死結未解，恒指要突破22500難講得過。



葉尚志分析，恒指初步以10天線為好淡分界，全日收低於10天線，已可理解為大市短線見頂並會開始調整。他指，初步調整目標先看20天線，但若上述因素未有明顯消散，恒指中線或向下測試250天線支持。



石藥、中生可望受惠行業併購



研發吸入式新冠疫苗的康希諾(06185)發盈警，預期截至去年底止年度淨虧損介乎8.3億至9.96億人民幣，2021年度則為溢利約19億人民幣，當中提到虧損主因期內內地外新冠疫苗需求量按年呈大幅下降趨勢，拖累股價上午一度跌超過9%。同時先聲(02096)及君實(01877)各有一款新冠藥獲藥監局批准上市，但兩股股價表現疲弱。



葉尚志指，有新藥上市對市場而言是好事，但目前內地感染高峰已過，新藥此時上市亦略顯不合時宜。他指，新冠藥概念股已炒過，持貨者宜趁個別消息公布帶動炒起時離場。



但葉尚志看好整體醫藥板塊，回顧過去4年內地帶量採購對行業整頓影響較大，中小型藥企容易受打擊，但他指中小型藥企因此而賣盤予行業龍頭，故大型藥企將因此而受惠。他看好石藥(01093)及中生製藥(01177)中長線可望受惠於行業併購，當中較為推薦石藥，建議回落至9元以下可以分注部署。

康希諾發盈警，股價今早急跌逾9%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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