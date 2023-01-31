憧憬派特息加碼回購 受惠通關大行輪番唱好 匯控股價硬淨未升完？

港股近期表現跑贏全球，「大笨象」匯控(00005)股價也節節攀升，從去年10月12日低位38.5元累升近五成，單計今年已累升近兩成，既跑贏恒指，亦於本地銀行股中一枝獨秀，縱使近兩日大市回調，匯控依然硬淨，今日(31日)也沒隨其他銀行股下挫。匯控股價強勢，除因歐美加息周期未完外，亦因大行輪番唱好，指香港與內地通關有望為其帶來可觀收入，而去年出售加拿大業務亦引發市場憧憬其將派發特別息及加碼回購股份，隨著業績期臨近，縱已極度超買，市場預計未來一年仍可升逾一成。

(資料圖片)



超買程度創逾36年高 加皇銀行：通關可帶來7.5億美元財管收入





匯控將於2月21日公布去年全年業績，獲看好其業績的資金追捧。《彭博》引述數據顯示，匯控的14天相對強弱指數(RSI)已升穿90水平，遠遠高於70的超買門檻，並是自1986年以來數據的新高，於藍籌股的RSI水平亦在前列位置，不過市場仍預計其股價在未來12個月平均增長13%。

加拿大皇家銀行資本市場分析師早前發表報告指，香港與內地通關有望為匯控帶來7.5億美元財富管理收入，而香港市場是匯控主要收入來源，又指去年11月出售加拿大業務亦引發市場下注匯控派發特別股息及在明年初進行股份回購。

大摩：料向股東提供14%市值回報 次季業績宣布10億美元回購



大摩早前發表報告指，隨著中國GDP增長和重新開放，加上全球通脹和增長的更大確定性，意味投資者可以關注匯控今年股本回報率的改善，而隨著股本回報率上升，料匯控將在未來13個月內向股東提供14%的市值回報，其估值現時看起來仍很有吸引力，予目標價59.8元及「增持」評級。

大摩又預計匯控淨息差將在今年繼續改善，帶動淨利息收入按年增長14%，加上財管費用的增加，將帶動10%的整體收入增長，但鑑於全球增長放緩，預計貸款減值將增加約50%，基礎利潤增長仍為14%。另預期匯控在次季業績中宣布10億美元股票回購，並在今年支付90億美元股息，並在2024年出售加拿大匯豐銀行後把派息增至97.5億美元。

摩通：息差擴張及內地香港重開 港銀今年料續升匯控看66元

另摩通表示，香港銀行股去年跑贏恒指19%，預期今年在息差擴張的營運利好因素，以及內地和香港兩地重新開放之下，股價將進一步上升。儘管美聯儲或將於今年首季結束加息，但料港銀全年撥備前利潤或有雙位數增長，主要由於隨著內地和香港兩地經濟重新開放或復甦，銀行的貸款增長和手續費收入都應恢復正增長，料存款息差繼續擴大，將推動今年息差按年擴闊超過10基點。相信匯控在穩定保險業務下，撥備前利潤有強勁增長，預期首季匯控及渣打(02888)將跑贏，分別予目標價66元及78元，同予「增持」評級。

富瑞早前亦將匯控評級由「持有」上調至「買入」，倫敦目標價由574便士(折合約54.36港元)升至770便士(折合約72.92港元)，列為英國上市股票中首選。富瑞指匯控有關內地和香港重新開放及資本回報前景被低估，又估計匯控去年11月底宣布出售加拿大業務，令今明兩年回購子彈增至約100億美元，並可分派40億美元作特別息。

瑞銀指停加息為時過早 美本周料加0.25厘英歐加半厘

另方面，加息有利銀行息差擴闊，提升利息收入，多國近年相繼加息，令之前積弱多時的銀行股大翻身。歐美央行又再於本周議息，周四(2日)公布結果，市場普遍預計美國聯儲局將把加息幅度下調至0.25厘，但會確保市場不會認為加息已結束。瑞銀經濟學家Jonathan Pingle表示，儘管美國在通脹方面有好消息，但停止加息可能為時過早。

歐元區及英國的通脹相比美國仍處高水平，市場預測英倫銀行將加息0.5厘，基準利率上調至4%，為2008年以來最高水平，3月可能再加息0.25厘，預計緊縮周期將在2023年年中結束，利率為4.5%，惟英倫銀行將謹慎地不直接暗示幾乎結束加息。另近期數據顯示歐元區經濟邊際改善，將支持歐洲央行堅定加息，歐央行多名官員早前亦放鷹，預計未來兩個月(2至3月)都至少加息0.5厘。

匯控今日收市升0.17%報57.95元。至於其他銀行股，渣打跌2.67%報65.7元，中銀香港(02388)跌1.8%報27.35元，恒生(00011)跌2.18%報130.4元，東亞(00023)跌1.18%報10.06元，大新銀行(02356)跌0.63%報6.33元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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