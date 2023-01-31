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【月結－復常追車】車股二月追落後可吼吉利比亞迪 賭股料有調整

31/01/2023

　　乘聯會公布，2022年12月的新能源客車銷量1.7萬台，按年增速20%，較11月增長一倍。隨著內地疫後復常，汽車板塊能否追落後？此外，港澳與內地已通關，其中訪澳旅客大幅回升，惟專家提醒濠賭股短線部署不宜過於進取。

 

 

(吉利汽車網頁聲截圖)



黃偉康：汰弱留強加劇宜揀有盈利車股


　　內地新能源車補貼於去年底完結，各新能源車企各有對策，有加價亦有減價。安里控股主席兼行政總裁黃偉康指特斯拉以減價迎戰，令車價與其他內地品牌拉近，或會令部分準買家轉買特斯拉。他直言，「蔚小理」及零跑(09863)等「造車新勢力」只宜短炒，主要因為內地新能源車競爭加劇。他解釋，傳統車企近年亦加入新能源車市場分一杯羹，競爭加大令盈利基礎薄弱的新晉車企笈笈可危，汰弱留強情況將會加大。傳統車企及比亞迪(01211)有盈利基礎，財政壓力較細，而且業務已不單是汽車銷售，更涉及零部件及電池等上游業務，對轉型生產新能源車期間較為有利。


吉利大落後可趁低部署


　　黃偉康提到，吉利(00175)旗下有眾多品牌，生存空間比起「蔚小理」等新晉車企一定較大。另外，他指吉利其中一項優勢是收購不同汽車品牌後，不會強行改變原有運作模式，讓品牌自行發展，為吉利提供穩定收入；股價方面，比亞迪已收復250天線，但吉利仍於250天線下躊躇，預期追落後有望升破250天線。


　　比亞迪同樣處於強勢，儘管面對巴菲特減持利淡因素，但跌幅總算有限，相反「蔚小理」一跌難見底，反映比亞迪抗跌力較強，預期即使回落於220元亦會有較強支持，建議到價可部署。


　　除吉利外，黃偉康提到不少股份仍落後大市，其中商湯(00020)早前受惠富時羅素確認，不受限於美國制裁，符合資格候選為富時全球股票指數系列成分股，帶動股價飆升。他指，儘管商湯面對基礎投資者減持風險，但整體SaaS股份表現較強，有望支撐股份追落後。

 

吉利上周四升破上月以來的三角形下降軌後現調整。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

近日比亞迪股價升至去年8月底的下跌裂口後見阻力。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

 

黃偉豪：賭股短線料調整


　　港澳免核酸檢測及免檢疫通關後，旅客量回升。澳門旅遊局表示，內地七天(1月21日至27日)的春節黃金周假期結束，據初步統計資料，期內澳門總入境旅客45.1萬人次，與去年春節黃金周比較，大幅上升近3倍；酒店業場所平均入住率為85.7%。


　　通關後，訪澳旅客回升，各大博企旗下賭場自三年疫情以來，中場賭枱使用率首次重上八、九成，刺激多隻濠賭股兩個月內升近一倍。中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，新春假期間訪澳旅客雖然大幅回升，但與疫情前比較仍差一大段距離。他續指，賭股近期升得過急，已反映大部分通關及假期因素，即使預期賭收逐步改善，短線仍料反覆調整，部署上不能過於積極。


　　濠賭股之中，黃偉豪較看好兩大龍頭博企銀娛(00027)及金沙(01928)。其中，銀娛的升勢較其他賭股落後，財務表現亦較紮實，投資者可候53.5元吸納，目標58至60元。至於金沙，他建議可候26元買入，中長線目標33至34元。

 

(金沙網頁截圖)

 

金沙上周四高見31.55元後呈穿頭破腳，現處高位整固。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

銀娛上周四高見56.45元後回落，56元成短期阻力。(經濟通HV2報價系統截圖)

 


科技股中長線值得留意


　　其他板塊方面，黃偉豪指科技股值得留意。他解釋，科技股短線或會回調，但政策上的不明朗因素陸續消除，美國加息壓力放緩，而科技股在疫情期間跌幅過大，隨著疫後復常，中央加快推動經濟，中長線對科技股較有利。他較留意阿里巴巴(09988)，並認為公司業務與消費最相關，故有望受惠於刺激經濟政策，疊加螞蟻集團上市憧憬，中長線有望挑戰140元以上，投資者可候105元吸納。


　　此外，黃偉豪較留意比亞迪，他指集團交付量強勁，研發能力亦較其他車企為佳，基本面較強，而「股神」巴菲特減持的陰霾逐漸消散，若中央有新政策推出，有助股價逐步向上，可候235元吸納，目標280元水平。 

 

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

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