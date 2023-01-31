【月結－全面復常】港股整固後展升浪 恒指中長線目標25000

港股1月延續去年升勢，月初恒指成功突破250天線後，隨即逐個心理關口攻破，先後突破21000及22000，惟升越22500後有獲利盤湧現，恒指回吐跌穿10天線。

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市場近期集中觀望三大央的加息意向，安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，普遍預期美國聯儲局今次將加息0.25厘，而英倫銀行及歐洲央行則傾向加息0.5厘。他指，目前央行再向上加息空間已不多，大型企業裁員消息頻頻，經濟趨勢向下，央行將難完全以遏抑通脹作唯一目標。他相信，隨著美國通脹逐步回落，包括日本在內多地通脹都會逐步消退。他預期，日本將有機會完結超寬鬆貨幣政策，但絕不可能跟隨別國加息步伐。



黃偉康：美股將步入整固，資金勢轉吼亞洲股



至於美國加息預期會否影響港股走勢，黃偉康指在2020年至2021年港股均收跌完場，但美股持續偏強，只有去年才與港股一樣下跌，指港股走勢早已不和美股掛勾。他指，雖然美國投資者套息活動會引致資金流出，但近期美國長債孳息率向下，資金套息空間減少，變相美國繼續加息對港股影響都會減細。他預期，早前美股一輪升勢後，未來將步入區間整固，加息因素亦已反映，預期美股強勢表現將會轉弱。同時，資金或會轉吼估值較低的亞洲區股市，屆時亞洲區勢將跑贏美股。



恒指上半年表現料較佳



黃偉康指恒指早前高見22700為升勢過急，單計去年12月恒指已升超過10%，18000點入市資金已足以食胡。他指，大市最理想回調目標為250天線，但初步先以20天線為目標會較為合理。他強調，不認為港股今年已經見頂，因為去年初憧憬疫情過去都曾經高見25000，更憧憬上望28000，如今真正復常最起碼亦會重返起步位25000，會否更進一步向上則要視乎經濟復甦速度。他預期，上半年會是港股最好表現時間，估計期內高見25000機會亦較大。

恒指連升三個月，上周高見22700點後受阻回落。(經濟通HV2報價系統截圖)



黃偉豪：恒指20天線為重要支持



中國國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於優化內地與港澳人員往來措施的通知》，自1月8日起，香港與內地恢復有序通關。行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，政府目標是盡快與內地實現全面通關，已與內地單位在春節保持密切聯繫，料全面通關即將達成，包括取消核酸檢測及人數限制，亦將考慮取消海外旅客來港限制。



中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，港股由去年11月開展升勢，很大程度受到通關復常的消息推動，成交額大為改善，外資全面進場，令港股由10月31日低位14597，至上周五高位22700，累計升了8103點。然而，有關升幅已反映不少市場對通關復常後經濟復甦的憧憬，隨著相關政策逐步落實，市場沒有新的利好消息刺激，相信恒指二月會處反覆整固的格局。他又提到，全國兩會將於三月初舉行，屆時投資者可在兩會臨近前，有沒有扶助經濟政策的消息傳出，屆時或對港股有利。



黃偉豪認為，恒指短線會繼續回調，參考由去年11月開展的升勢，20天線料為較重要的支持位。他又指，以2021年2月高位31183至2022年10月31日低位14597計算，短線阻力料在該跌浪的0.5倍反彈目標22900水平，中長線阻力則估計在該跌浪的0.618倍反彈目標24800至25000水平。

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

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