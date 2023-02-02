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新能源車企上月銷量全下滑　今年政府補貼退場業績堪憂博唔過？

02/02/2023

　　內地新能源車企昨日(1日)收市後公布今年1月成績單，受春節假期干擾銷量普遍下滑，其中比亞迪(01211)也按月跌近36%，造車新勢力「蔚小理」以小鵬汽車(09868)表現最差，交付按年跌60%，按月減54%，蔚來(09866)亦按月減46%，理想汽車(02015)則是三者中銷量唯一仍超過1萬輛，且按年仍有增長，故今日(2日)可升逾2%，蔚來則急挫4%。比亞迪就仍受最近發盈喜等消息支撐，不致由升轉跌。不過，乘聯會指，補貼政策退市後新能源車今年銷量增長嚴峻，看來現時買入車股要小心。

 

(蔚來官網截圖)

 

比亞迪1月銷量按年增59%達15萬輛　惟按月跌近36%


　　比亞迪1月汽車銷量約15.13萬輛，按年增長58.6%，按月跌35.6%，期內新能源汽車銷量按年增長62.4%，按月跌40.2%，其中海外銷售新能源乘用車合計約1.04萬輛，而新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約8.148GWh。值得一提，比亞迪去年12月銷量達23.52萬輛，按年增長1.5倍，比11月增長2%，今年1月銷量是過去11個月以來最小增幅。

　　不過，比亞迪近日發盈喜，預計去年純利升逾4倍至最多170億人幣，遠高於市場預期。另據《日經新聞》報道，負責比亞迪銷售的比亞迪日本公司推出SUV車型「ATTO3」，是該公司日本首款乘用EV，最早將於3月開始交付。比亞迪亦將在日本相繼推出純電動汽車，今年中推出小型車「海豚」，下半年推出轎車「海豹」，並計劃2025年底前在日本開設100家店舖。

 

因春節假期季節性放緩　小鵬1月交付按年跌60%按月減54%

 

　　小鵬汽車1月共交付5218輛智能電動車，按年下降約59.6%，按月減53.8%。小鵬指，1月交付量反映由1月中旬起春節假期的季節性放緩，而全新改款的小鵬智能轎跑P7將在近期亮相。蔚來1月交付8506輛汽車，按年減少11.9%，按月減46.2%。

 

　　理想汽車1月交付新車15100輛，按年增長23.4%，按月減少28.9%。理想汽車創始人、董事長兼CEO李想表示，自去年9月以來，理想L9持續蟬聯中國全尺寸SUV銷量榜首；理想L8接力理想ONE的銷量奇跡，成為2022年12月中國中大型SUV銷量冠軍。接下來，為家庭打造的五座新旗艦SUV理想L7即將於2月8日正式發布。

 

　　其他新新能源車企銷量亦普遍下滑，其中吉利汽車(00175)旗下電動車公司極氪1月交付3116輛車，按月減約73%，按年減12%。零跑汽車(09863)1月交付僅為1139輛車，按年大減86%，集團宣布零跑C11增程版將於2月9日開啟預售。哪吒汽車1月全系共交付6016輛車，按年減45%。AITO問界系列1月則交付4475輛車。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

乘聯會指政策退市後銷量增長嚴峻　消費者延遲買車冀獲更多折扣

 

　　另方面，乘聯會公布，1月16至27日乘用車市場零售26.5萬輛，同比下降70%，環比上周下降55%；乘用車市場批發22.7萬輛，同比下降77%，環比上周下降58%。而截至1月27日，1月內地新能源乘用車零售銷量30.4萬輛，按年及按月分別跌1%及43%；新能源乘用車廠商批發銷量為29.9萬輛，按年及按月分別挫18%及50%。乘聯會表示，新能源車銷量增長已達瓶頸階段，料今年新能源車政策退市後，銷量增長會是今年嚴峻問題。


　　摩根士丹利料整體內地新能源車1月銷量按月大跌四至五成，僅介乎30至35萬輛。大摩及乘聯會均認為，經過特斯拉(Tesla)及小鵬早前的減價後，消費者傾向延遲買車，以觀望更多折扣來臨。此外，鑑於庫存仍然高企，經銷商在春節前補庫存力度未見特別大，導致1月批發零售總體數字偏低。

 

林家亨：除比亞迪外只有理想最值博　沒政府補貼對車企影響大

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他料今年除了比亞迪無論環境如何轉差仍是銷量第一外，「蔚小理」中最值博就只有理想。去年10至11月理想由於換了零部件供應商，造成兩個月供應真空期，當時銷量才大跌，料理想往後會顯著復甦。另理想2022年之前只得理想ONE一款車，後來被理想L8取代，今年還有理想L9、L7及L6，且理想大部分車的價格都沒受Tesla減價影響，Tesla的Model 3現價22.9萬人幣，理想大部分車款價格都達30至40萬人幣，競爭拉力不易發生，反而小鵬P7與Model 3同級，其現價比Model 3貴最受影響。比亞迪則車款多，有7至8款銷量都很好，純電動車只得一款受Tesla減價影響，故還可加價，反觀小鵬被迫大減價。

 

　　林家亨又指，今年車企整體銷量會比上年差，Tesla的Model 3及Model Y售價3年累減達35%，而期內所有汽車都加了價，故Tesla對很多國產電動車影響力逐漸發酵。另今年再沒有新能源車補貼，比亞迪去年單車利潤為8600人幣，而平均每輛車獲政府補貼8500人幣，若不加價或銷量大升，今年盈利肯定大倒退。當然如比亞迪銷量繼續上升，平均成本會下降，料今年其利潤仍有近100億人幣，而其他新能源車企要轉虧為盈料遙遙無期。另方面，股神巴菲特是否正沽比亞迪難估，但近兩日其代理人花旗沽貨量大增，巴菲特之前已有5、6次公布減持，最低沽貨價為169元，而按其以往慣例，宣布減持的股份將來一定會清倉。

 

　　比亞迪半日升1%收報262.6元，最多升3.08%高見268元。蔚來跌4.05%%報93.55元，小鵬跌0.11%報43.7元，理想升2.7%報106.7元，零跑跌3.26%報28.2元，吉利跌1.81%報13.04元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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