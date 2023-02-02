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【部署策略】港交所跑贏大市曾升逾2%　短炒有較大獲利空間？

02/02/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股連彈第二日，惟高開逾200點後轉弱，更一度轉跌11點，幸仍守穩兩萬二之上。與大市表現相關的港交所(00388)早段表現相對較強，一度升逾2%，高見361.6元，其後跟隨大市轉弱，升幅放緩至約1%。截至10時35分，股份錄得逾1600萬元淨主動賣出，雖見超級大戶及特大戶買貨較進取，主動買沽比率分別達100：0及72：28，但仍難扭轉淨主動賣出勢頭。林家亨指出，雖然近期大市每日成交量及成金額均回升，惟其市盈率及預測市盈率分別已達36倍及45倍，反映利潤沒有跟隨股價上升；同時須留意港交所與英國LME的司法訴訟未完，有機會要預留資金作訟費，或對港交所造成財政壓力兼拖累股價，籲待股價回落至保歷加通道貼近底部水平（約344.4元）才吸納，並指出此股只宜短炒﹑不宜作中長線署。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=gYXYEMX5eP0

 

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