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《午市前瞻》本周恒指須守20800 小鵬海外市場不宜過分樂觀

06/02/2023

　　恒生指數半日收報21160，跌500點或2.31%，主板成交765.98億元。恒生中國企業指數報7168，跌218點或2.95%。恒生科技指數報4461，跌172點或3.72%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報374.6元，跌10.4元或2.7%，成交57.55億元；美團收報162.7元，跌10.1元或5.84%，成交41.55億元；阿里巴巴-SW收報102.7元，跌3.4元或3.2%，成交30.22億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(小鵬汽車網頁截圖)



聶振邦：大市沽壓仍有變數


　　美軍上周六（4日）以導彈擊落大西洋上空的中國高空氣球，北京回應指美方「反應過度」，兩國緊張關係升溫，據傳美國總統拜登正考慮推遲國務卿布林肯出訪北京，消息拖累恒指今早借勢急挫超過500點。


　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股近期調整速度較快，自A股復市第六日以來有五日皆跌。他指，雖然目前21000為心理關口，但1月4日至5日的上升裂口底部為20800，本周不跌穿20800才可證明大市短期喘定。他又提到，近期大市總成交額偏高，反映市場有較多資金入市持貨，沽壓何時消化完畢仍有變數。


中國電動車性能未算特別突出


　　小鵬(09868)公布於丹麥、挪威、瑞典和荷蘭推出新款G9電動SUV和P7運動型房車，早前亦有比亞迪(01211)進軍日本市場消息。近期「造車新勢力」每月交付量表現平平，遠征海外市場或為突破銷售瓶頸的一大山路。但聶振邦指，西方市場早已有電動車生產及研發，外國市場能否接受中國品牌電動車仍是未知數。他分析，中國電動車性能與歐美電動車相比不是特別優勝，能比拼的唯有在價格方面，但以低價搶攻，對於車企收入未必有大幫助。


　　聶振邦又指，歐美時有對中國制裁措施，是為中國電動車品牌進軍海外的一大難關，建議暫時不應對海外市場市佔率有太大期望。他續指，即使小鵬今日有進軍北歐消息，但仍需時觀望成效，所以股價亦不見利好。
　　近期港股偏軟，蔚小理受累跟跌，只有比亞迪較為硬淨，但即使如此股價亦已連跌3日，上周四出現陰燭後股價持續偏軟，初步以1月30日回落支持位約238至240元計，未來兩日若大幅失守240元，短期將要下試220元水平。 

 

小鵬維持弱勢，今早曾穿40元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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