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《午市前瞻》大市殺熊後或有較深調整 港交所宜待百天線再部署

09/02/2023

　　恒生指數半日收報21356，升73點或0.34%，主板成交516.58億元。恒生中國企業指數報7211，升22點或0.31%。恒生科技指數報4455，升24點或0.55%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報385.4元，升3.2元或0.84%，成交31.11億元;美團收報152.7元，跌0.4元或0.26%，成交30.1億元;阿里巴巴-SW收報105元，升1.5元或1.45%，成交21.94億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(港交所網頁截圖)

 

李偉傑：彈上21800後有大調整壓力

 

　　美國聯儲局接連放鷹，港股受累今早低開129點，但其後回升並持續走高。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，股市近期注視美國加息動向，正觀望下周登場的1月份通脹數據，令恒指近期走勢偏淡，暫維持上落整固格局。


　　他指20800上升裂口底部會有較強支持，短期有望反彈至熊證重貨區21800，但之後將有較大調整幅度，因近期市場缺乏動力，大市總成交額萎縮，南北水均偏向審慎，導致近期膠著狀態。他同時提醒，3月業績期前將有更多盈喜盈警發布，市況將會更加波動。

 

友邦勢沿50天線反覆向上


　　港交所(00388)近期沿250天線向下尋底，連番挑戰250天線支持，李偉傑不太看好港交所後市，因近期市況動力較弱，儘管亞洲區股市傾向樂觀，但港交所宜等待出現較深調整後再入市較為理想。他表示，股價若回落至100天線附近，投放價值更高，近期大市處於調整格局，可待更低水平再考慮。

 

　　另一重磅藍籌友邦(01299)近期亦正測試50天線支持，今日低開再試近50天線後反彈。李偉傑指近期友邦受惠通關因素，市場亦對其新增業務價值有期望，但隨市況調整，短期料呈區間波動。所幸友邦於50天線有一定防守力度，近期本地業務股份表現較佳，友邦後續有望沿50天線反覆向上。他建議不用急於追入，可待再次接近50天約85元才吸納。

 

港交所近日在370元遇到強大阻力，今早更跌穿10日線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

友邦昨天急挫後回穩，今早略為反彈至10日線之上。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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