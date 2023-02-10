《嚟緊炒Ｄ乜》華虹整體毛利增逾91% 中線有望挑戰64銀

華虹半導體(01347)將於下周二(14日)公布截至2022年12月31日止第四季度業績，集團主要從事半導體產品的生產及貿易，並專注製造200mm晶圓半導體。

(截自華虹半導體網頁)



另外，集團開發及提供晶圓工藝技術組合，包括嵌入式非易失性存儲器及功率器件，以及射頻互補式金屬氧化物半導體、模擬及混合訊號、電源管理及微機電系統等多種其他技術。



截至2022年9月底止三個月，華虹錄得股東應佔溢利1.04億美元，增長1倍；整體毛利增加91.5%至2.34億美元，毛利率增10.1個百分點至37.2%。



期內，營業額增加39.5%至6.3億美元，按地區劃分，佔銷售收入總額71.8%之中國(包括香港)之銷售收入增長36.5%至4.52億美元；佔銷售收入總額12.8%之美國銷售收入增67.9%至8045萬美元。



中芯全年多賺7% 華虹業績唔會太差



於2022年9月30日，華虹之現金及現金等價物為19.84億美元，銀行借款為17.78億美元。流動比率為2.1倍，資產負債率42.1%，存貨周轉天數為112天。



同業中芯國際(00981)剛公布，截至去年12月31日止年度純利約18.18億美元，同比增長6.8%，每股盈利5美仙。集團指，去年第四季純利約3.86億美元，環比跌18.1%。



錢駿相信，華虹半導體業績唔會太差。技術走勢方面，日線圖顯示，該股昨日走勢現小陽燭，今日現小陰燭，屬調整形態，目前宜等待其繼續調整，待股價回至250天線(現約27.2元)，同時為250周線水平不妨買入，首站目標100周線約35銀，次站以2021年12月高位53銀為目標，再上則有望挑戰2021年2月高位64銀，此為最終獲利目標，跌穿100天線(約24.6元)止蝕。

華虹半導體今日(10日)跌4.86%收報30.35元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：錢駿



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