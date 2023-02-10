領展上市以來首度供股 「五供一」籌資188億元

領展(00823)上市以來首度供股，宣布以全面包銷方式進行「五供一」供股集資，每個供股基金單位認購價44.2元，較周四（9日）收報62.8元，折讓29.6%，籌集約188億元（扣除開支前，並假設未償可轉換債券未獲轉換）。

（資料圖片）



方式為按每個供股基金單位44.2元的認購價以供股方式發行約4.26億元個供股基金單位，基準為於記錄日期每持有五個現有基金單位可獲配發一個供股基金單位。如因未償可轉換債券獲悉數轉換而於記錄日期或之前發行新基金單位，領展房產基金按相同的認購價及供股基準方式發行約4.38億個供股基金單位，預期可籌集約193億元（未扣除開支前）或約190億元（扣除開支後）。



預計供股所得款項淨額將用於償還現有債務、探索投資機遇及用作一般營運資本。供股所得款項淨額的約40%至50%將用於償還下列現有債務:2023年到期的總額約70至80億元的現有銀行貸款；及2024年1月1日之後到期的約10至20億元的循環銀行貸款；及用作一般營運資本。其餘部分將用作探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。截至公告日期，供股所得款項淨額沒有被指定用於任何具體的投資機遇。



領展表示，進行供股之理由及裨益供股旨在立即壯大領展房產基金的資本基礎，部署增長新征程。供股計劃按包銷協議的條款及條件由牽頭包銷商滙豐銀行、星展銀行及摩根大通全額包銷。滙豐銀行為供股計劃的獨家全球協調人。



管理人將向聯交所申請自本月13日上午9時起在聯交所恢復交易。

供股有助公司捕捉資產重新定價投資機會



領展行政總裁王國龍在網上會議表示，是次供股主因著眼投資組合長遠組合發展。因預期利率正常化，資產出現重新定價機會，料未來一、兩年，公司將有不少投資機會，供股將令公司有更強資本及更大能力捕捉相關機會，如早前計劃收購的新加坡物業。



他續稱，供股亦可予公司與資本合作夥伴攜手，促進公司循「3.0戰略」進入下一階段發展，提升公司投資組合，以及擴大資產規模，淨負債比率料降至20%以下，加上所籌得資金部分用償還債務，將減少利息支出成本，則有助提升派息。

供股導致即時攤薄效應 資金將用作短線投資提升回報

王國龍指，雖然是次供股未有被指定用於任何具體投資機遇，但相信預留資金可保持其投資市場競爭力。雖然所獲資金未能即時投放於新項目，但部分亦會用作償債及定期或活存款等短線投資，且將資金投入新投資項目，相信可帶來可觀回報，讓基金單位持位人錄可觀增長。



領展首席財務總裁黃國祥則表示，供股情況下，基金單位持有人會面對即時攤薄效應，但僅屬短期情況。



王國龍亦提到，早前提及的新加坡物業收購，與供股並無直接關係，公司正與當地有關方面洽談貸款條及引入資本夥伴，但整體情況尚未落實。



王國龍指出，供股可讓所有股東參與其「3.0策略」，尋公平做法，與資本夥伴合作不存在衝突，兩者亦同步進行。



至於公司若未尋獲合適投資項目，剩餘資金會否以分派形式給予基金單位持有人，領展首席企業發展總裁譚承蔭回應稱，公司仍冀於籌備周期內尋獲所投資項目，惟一旦資金太多未能運用，公司仍會考慮以其他方法利用相關資金。



撰文：經濟通採訪組

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