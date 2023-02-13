  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【聊出個未來】百度文心一言攻聊天機械人市場 數據庫優勢勝同行

13/02/2023

　　近期ChatGPT概念熱爆，馬斯克有份創立的OpenAI自去年11月推出ChatGPT以來，引起市場熱話，全球頂尖科技巨擘緊急投資研發相關技術，Google更以「紅色警報」來應對威脅，但急就章推出的「Bard」卻於亮相大會上「撻Q」答錯問題，連帶母企Alphabet股價亦連日捱沽，失守100美元。

 

(百度大腦網頁截圖)

 

聊天機械人提供內容比「前輩」個性化


　　類似ChatGPT的AI技術中文稱為「聊天機械人」，但「聊天」一詞令人覺得與其前輩「Siri」形式相同，但實際上ChatGPT形式AI的「聊天」會更有深度。以往Siri及Alexa等搜尋器AI就如隨傳隨到的忠心管家，聽到命令可以執行各種智能家居指令或直接提供搜尋結果；但ChatGPT能回應的範疇更為廣泛，而且於內容上更為詳盡，亦更加人性化，例如回覆郵件以至文案創作等，亦可以協助編程，比起Siri及Alexa，ChatGPT更像諮詢員或寫手。


　　除Google緊急推出Bard外，微軟、蘋果等亦正醞釀推出聊天機械人，而中國內地亦群雄掘起，騰訊(00700)、阿里(09988)、華為等巨頭亦公布入局聊天機械人研發，其中百度(09888)率先公布將於3月推出「文心一言」。文心為百度固有的AI大模型，於日常使用較普遍，但能夠執行商業上各種推演，於消費層面較不常用，「文心一言」同樣位於AI模型層，但預計使用上會較文心更為貼近一般用家。


百度AI數據庫「遊刃有餘」


　　雖然騰訊及阿里均有布局聊天機械人技術，但百度深耕AI研究，研究成果比起騰訊阿里有過之而無不及，時間上亦是芸芸中資企業中搶先推出聊天機械人的公司之一。非首間而是「之一」，因近日有另一間AI公司元語智能搶先百度推出聊天機械人「ChatYuan」，但推出三日後便緊急下架，據停運通知提及，元語智能「涉嫌違反相關法律法規和政策，暫停服務」，疑似因為回答內容不符合國情而遭封殺。


　　元語智能被下架證明聊天機械人於內地市場其中一個要處，並非愈智能愈好，亦正是ChatGPT推出後，並沒有馬上進入內地市場的原因。內地網絡牽涉許多敏感詞，聊天機械人基於全球網絡建構的數據庫提供的答案未必符合內地要求，稍有不慎便會出現元語智能的下場。百度身為內地第一的網絡搜尋器，對於敏感字詞及內容觸覺上一定有更嚴格的標準，「文心一言」一定有根據標準而制定符合法規的數據庫，正是比其他企業的優勝之處，亦是國外聊天機械人注定難以進入內地市場的一大原因。

 

百度股價連日調整後，今日反彈2%。(經濟通HV2報價系統截圖)


聊天機械人有利網絡內容創作


　　雖然百度為內地最具優勢的聊天機械人開發商，但一切仍以盈利能力為優先考慮。市場正觀望「文心一言」的變現能力，但如上文所述，國外聊天機械人未能進入內地市場時，「文心一言」就是內地能用的第一個聊天機械人。加上「文心一言」並非百度由零開始製作的聊天機械人，而是基於已運行的文心大模型，預計數據庫與學習模式與文心大致相同，出事的風險相對較細，故其他大廠的聊天機械人研發完成前，文心一言都會早著先機。


　　內地網絡講究內容行銷，如新東方在綫(01797)亦因為獨特的內容行銷而炒起，直播帶貨行業需要豐富內容支撐，聊天機械人有利小微企業製作內容，相信對於需求大量內容的行業，聊天機械人將來能促進行業發展。百度股價於2月7日大升15%後連日回落，相關利好作用短期已炒完，憧憬百度3月正式推出「文心一言」的後續變現能力，可於123至130元附近分注吸納作中長線部署，半年有望初步挑戰170元水平。

 

撰文: 經濟通通訊社記者  戚朗軒

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00823

領展房產基金

54.750

異動股

01797

新東方在綫

51.750

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

207.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00823 領展房產基金
  • 54.750
  • 01797 新東方在綫
  • 51.750
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 207.400
  • 02382 舜宇光學科技
  • 99.850
  • 01357 美圖公司
  • 2.370
股份推介
  • 00012 恒基地產
  • 27.800
  • 目標︰$33.40
  • 01099 國藥控股
  • 21.200
  • 目標︰$21.30
  • 00669 創科實業
  • 104.700
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 26.600
  • 目標︰$32.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.840
  • 目標︰$9.75
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 386.600
  • 00823 領展房產基金
  • 54.750
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 148.200
  • 01725 香港航天科技
  • 10.980
報章貼士
  • 01099 國藥控股
  • 21.200
  • 目標︰$21.30
  • 00753 中國國航
  • 6.990
  • 目標︰$7.70
  • 01299 友邦保險
  • 86.050
  • 目標︰$95.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/02/2023 16:15  恒指全日低收26點報21164，領展收插13%，新世界挫7%

13/02/2023 15:24  【預算前瞻】稅務學會：倡派五千元消費券，繼續推行逆周期措施

13/02/2023 13:13  國泰:取消2月3日至3月30日部分往返日本航班

13/02/2023 12:45  【外圍經濟】植田和男獲委任為日本央行行長，接替4月卸任的黑田

13/02/2023 11:24  【預算前瞻】畢馬威料本年度財赤1209億，倡派五千元消費券

13/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２４億元，買恒生國企沽美團

13/02/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】領展供股遭中信里昂、花旗降級，麥格理升友邦目標

10/02/2023 17:09  《嚟緊炒Ｄ乜》華虹整體毛利增逾９１％，中線有望挑戰６４銀

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【聊出個未來】百度文心一言攻聊天機械人市場 數據庫優勢勝同行
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】野村陸挺：中國2023年需留意三大風險
人氣文章

新聞>財經熱話

【匯市專訪】央行貨幣政策偏鷹或鴿？日圓部署策略
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【2023兔年運程】九運經濟全面睇！九運適合咩行業？港九新界邊區買屋同租屋最好？口罩要戴到幾時？(附文字版)
人氣文章

市場最熱點

【FX MONDAY】李振豪：日本央行新行長即將揭盅　寬鬆貨幣政策會否急煞車？
人氣文章

娛樂情報

龔嘉欣應承帶男友給陳豪過目 周嘉洛回鄉探親變巨星
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

辦公室小劇場：狐仙人妻仍是隱患？怎可加快拉近和男神間的距離？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性事拒絕開燈因為焦慮身材！肌膚親密不可明著來，只能暗著做？嫌棄自己身體，怎能放鬆享受性愛？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

將野生動物實體化的創意太過火？Schiaparelli高訂系列被轟，揭露社會迂腐思想
健康好人生 Health Channel
人氣文章
人妻的咒怨：本來美好的生活被婚姻摧毁了，不望白頭到老，只想你先行一步？
人氣文章
鮑魚一哥：退休會變戇居居！ 1
人氣文章
廿四節氣立春 | 春天養生要養肝！多吃酸甘食物舒肝健脾！中醫推介2款茶+1湯水，清肝滋陰、護養陽氣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2023 17:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2023 17:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/02/2023
【聊出個未來】百度文心一言攻聊天機械人市場 數據庫優勢勝同行
人氣文章專訪13/02/2023
【專訪】野村陸挺：中國2023年需留意三大風險
人氣文章財經熱話13/02/2023
【匯市專訪】央行貨幣政策偏鷹或鴿？日圓部署策略
人氣文章專訪13/02/2023
【專訪】野村陸挺：「超額儲蓄」藏誤解　中國消費V彈勿盲目樂觀
人氣文章專訪13/02/2023
【專訪】陶冬：第一個走向破產的核武器國家（有片）
人氣文章FOCUS13/02/2023
【FOCUS】ChatGPT異軍突起　永恒新世界？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金