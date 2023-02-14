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《午市前瞻》恒指本周須守穩兩萬一關 藥明陰霾未散50元先值博

14/02/2023

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報383.2元，跌3.4元或0.88%，成交28.25億元;美團收報148.8元，升0.6元或0.4%，成交21.23億元;阿里巴巴-SW收報103.7元，跌0.3元或0.29%，成交20.74億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(藥明生物網頁截圖)

 

聶振邦：金管局再接港元沽盤後市難樂觀


　　恒指昨日跌抵20800後反彈，美國公布1月份通脹數據前夕美股炒起，港股觀望氣氛濃厚，走勢未明。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，大市成交日益減弱，近期日均總成交額回落到1000億元左右，遠遜於去年11月至今年1月升浪期間的交易額。


　　聶振邦指，目前大市獲利盤較多，不利後市表現，而恒指至今暫時已連跌三日，金管局更自11月以來再次開始承接港元沽盤，後市更難樂觀。他觀望恒指本周能否企穩21000水平，若失守便要進一步下試250天線約20100支持。他又提到，除非有進一步利好消息，否則美國CPI等外圍因素較難帶動港股表現。


藥明基本面好惟再遇制裁風險


　　藥明生物(02269)發盈喜，預期截至去年底止年度利潤及歸屬於該集團權益股東利潤同比分別增長約29%及約30%，非國際財務報告準則經調整純利將增長約47%；但股價開市後持續下跌，半日跌逾5%。聶振邦解釋，近期市場憂慮中美關係惡化，擔心藥明又會受到美國制裁，即使發布盈喜亦難以消除市場不安情緒。


　　聶振邦指現60元為現時藥明較關鍵位置，1月以來未曾跌穿該位，若然失守，股價將要下試去年12月中約50元水平才有支持。而50元為相對值博的中長線部署水平，若制裁陰霾消散，藥明盈喜亦證明其基本面良好，值得作中長線部署。

 

藥明生物1月高見77.4元後反覆下跌，現正考慮(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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